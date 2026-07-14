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Lietuvio kelionė baigėsi areštinėje: oro uoste aptiko 15 kilogramų heroino

2026 m. liepos 14 d. 11:52
Lrytas.lt
Kaip skelbia užsienio žiniasklaida, lietuvis buvo sulaikytas Luang Prabango tarptautiniame oro uoste, kai mėgino į Vietnamą išgabenti net 15 kilogramų heroino.
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Kaip skelbia užsienio žiniasklaida, lietuvis buvo sulaikytas Luang Prabango tarptautiniame oro uoste, kai mėgino į Vietnamą išgabenti net 15 kilogramų heroino.
Pranešama, kad 46 metų Kęstutis buvo sulaikytas liepos 11-ąją per bendrą Laoso ir Vietnamo teisėsaugos institucijų surengtą operaciją.
Joje dalyvavo Luang Prabango policija, Vietnamo Viešojo saugumo ministerijos Kovos su narkotikais padalinio pareigūnai bei Laose dirbantys Vietnamo teisėsaugos atstovai.

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Pirminės apklausos metu K. Pika prisipažino, kad narkotikus gabeno iš Luang Prabango į Vietnamo sostinę Hanojų. Kaip skelbiama, heroinas turėjo būti skirtas platinimui.
Šiuo metu Vietnamo ir Laoso pareigūnai tęsia bendrą tyrimą. Teisėsauga aiškinasi, kas dar galėjo būti susijęs su šiuo narkotikų kontrabandos tinklu, ir siekia nustatyti visus galimus bendrininkus.
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