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Oksanos Pikul namuose – ypatinga proga: „Verkiu“ (2)

2026 m. liepos 14 d. 15:50
Lrytas.lt
Verslininkės, vizažistės Oksanos Pikul namuose – ypatinga šventė. Liepos 14-ąją jos sūnus Dominykas švenčia 11-ąjį gimtadienį.
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Ta proga O. Pikul savo „Instagram“ paskyroje pasidalijo jautriu įrašu, kuriame neslėpė emocijų.
„Mano meilei šiandien 11. Verkiu, nes tai geriausia, kas nutiko mano gyvenime. Sūnus“, – rašė Oksana, paviešindama nuotrauką su sūnumi.
Jautriais žodžiais žinoma moteris dalijosi ir savo „Facebook“ paskyroje.

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„Šiandien mūsų šeimoje ypatinga diena – mano sūnui Dominykui sukanka 11 metų!
Atrodo, dar visai neseniai laikiau jį mažą ant rankų, o šiandien jau švenčiame 11-ąjį gimtadienį. Laikas tikrai lekia...“, – mintimis dalijosi O. Pikul.
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