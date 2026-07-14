Ta proga O. Pikul savo „Instagram“ paskyroje pasidalijo jautriu įrašu, kuriame neslėpė emocijų.
„Mano meilei šiandien 11. Verkiu, nes tai geriausia, kas nutiko mano gyvenime. Sūnus“, – rašė Oksana, paviešindama nuotrauką su sūnumi.
Jautriais žodžiais žinoma moteris dalijosi ir savo „Facebook“ paskyroje.
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„Šiandien mūsų šeimoje ypatinga diena – mano sūnui Dominykui sukanka 11 metų!
Atrodo, dar visai neseniai laikiau jį mažą ant rankų, o šiandien jau švenčiame 11-ąjį gimtadienį. Laikas tikrai lekia...“, – mintimis dalijosi O. Pikul.
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Primename, kad 2015 m. Oksana sūnaus Dominyko susilaukė su dabar jau buvusiu vyru, krepšininku Simu Jasaičiu.
Oksana Pikul-JasaitienėsūnusŠventė
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