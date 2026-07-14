Po skyrybų liko be nieko: žvaigždžių finansų ekspertė įspėja apie klaidą, kurią daro daugybė porų

Finansų konsultantė Roberta Kazilionienė sako pastaruoju metu beveik kasdien girdinti istorijas, kurios prasideda vienodai – žmonės vienas kitą mylėjo, pasitikėjo ir buvo įsitikinę, kad apie pinigus kalbėti nereikia. Tačiau, anot jos, būtent toks aklas pasitikėjimas vėliau tampa viena didžiausių klaidų.
Todėl ji kelia diskusiją, kuri Lietuvoje vis dar laikoma nepatogia – prieš santuoką poros turėtų ne tik atvirai aptarti finansinius lūkesčius, bet ir apsvarstyti ikivedybinę sutartį.
„Mes draudžiame namus, automobilius, telefonus, sveikatą, tačiau vis dar bijome apsaugoti vieną svarbiausių savo gyvenimo sričių – šeimos finansus. Mano nuomone, prieš santuoką turėtų būti skatinama, o gal net privaloma finansinė konsultacija ir aiškus susitarimas dėl šeimos finansų. Ikivedybinė sutartis nėra skyrybų planas. Tai susitarimas, kuris apsaugo abu žmones ir jų vaikus“, – sako R. Kazilionienė.
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Anot jos, didžiausia problema prasideda ne tada, kai pora nusprendžia skirtis.
„Skyrybos tik iškelia į paviršių tai, kas buvo kaupiama daugelį metų. Kai vienas žmogus valdo visus finansus, priima svarbiausius sprendimus, pasirašo dokumentus, investuoja ir kaupia turtą, o kitas tiesiog pasitiki, rizika tampa milžiniška.“
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„Paaiškėjo, kad dalinti nėra ko“
Vieną istoriją Roberta prisimena itin gerai. Po daugiau nei dvidešimties santuokos metų vyras nusprendė skirtis. Atsirado kita moteris, o kartu – ir skaudi tiesa.
„Moteris pasakojo, kad iki tos dienos niekada nieko netrūko. Gyveno gražų gyvenimą, buvo įsitikinusi, kad šeima finansiškai stipri. Tačiau prasidėjus skyryboms paaiškėjo, kad dalinti nėra ko. Turtas buvo perrašytas artimiesiems, įmonė paskelbusi tariamą bankrotą, dalis turto padovanota, o kai kuriems dokumentams ji pati buvo davusi sutikimą net nesuprasdama, ką pasirašo.“
Vieną dieną ji prisiminė situaciją, kai vyras paprašė pasirašyti dokumentus „dėl darbo reikalų“.
„Ji man pasakė: aklai mylėjau, todėl pasirašiau. Tik skyrybų metu supratau, kad iš esmės atsisakiau teisės pretenduoti į dalį turto.“
Pasak Robertos, tokios istorijos nėra pavienės. „Per daugelį metų pastebėjau vieną dėsningumą – finansinės problemos skyrybų metu beveik niekada neprasideda tą dieną, kai pora nusprendžia skirtis. Jos prasideda gerokai anksčiau – nuo mažų sprendimų, kurie tuo metu atrodo nereikšmingi. Vienas tvarko visas šeimos sąskaitas, vienas kaupia santaupas, investuoja, pasirašo dokumentus, priima svarbiausius finansinius sprendimus, o kitas tiesiog pasitiki. Būtent tas aklas pasitikėjimas vėliau kainuoja brangiausiai.“
Ji pabrėžia, kad problema nėra vien skyrybos. „Žmonės galvoja, kad viską dalins po lygiai. Tačiau pirmiausia turi būti ką dalinti. Baisiausia, kai oficialiai vienas sutuoktinis nebeturi beveik nieko, nors šeima daugelį metų gyveno pasiturinčiai.“
Finansinė kontrolė dažnai prasideda nepastebimai
Dar viena tendencija, kurią ji pastebi vis dažniau, – finansinė kontrolė šeimoje. „Kasdien girdžiu istorijų, kai moteris pati uždirba daugiau, tačiau vis tiek negali priimti finansinių sprendimų.“
Vienos moters situacija, anot jos, puikiai tai iliustruoja. Ji moka už vaikų mokslus, maistą, kurą ir didžiąją dalį šeimos išlaidų, tačiau vos tik užsimena apie investavimą vaikų ateičiai ar gyvybės draudimą, namuose prasideda konfliktai.
„Vyras pats uždirba mažiau, tačiau kategoriškai priešinasi bet kokiam kaupimui. Po tokių pokalbių jie kelias dienas nebendrauja. Ji nuolat girdi, kad to nereikia, kad ji išsigalvoja, kad švaisto pinigus.“
Anot Robertos, tai jau nėra paprastas nesutarimas dėl pinigų.
„Problema prasideda tada, kai vienas žmogus kontroliuoja pinigus, informaciją ir sprendimus, o kitas ima bijoti kalbėti apie savo finansinį saugumą. Manipuliacijos, menkinimas ir nuolatinis spaudimas ilgainiui tampa kontrolės forma.“
Moterys padaro lemtingą klaidą
Finansų konsultantę stebina dar viena dažnai girdima situacija.
Moterys nori kaupti savo ateičiai – investuoti, sudaryti gyvybės draudimą ar pensijų kaupimo planą, tačiau sulaukia kategoriško partnerio pasipriešinimo.
„Jos man sako: vyras neleidžia. Tada visada klausiu – kodėl leidimą turi duoti kitas žmogus? Juk nekalbame apie lošimus ar impulsyvius pirkinius. Kalbame apie jūsų ir jūsų šeimos finansinį saugumą.“
Anot jos, būtent čia daugelis padaro lemtingą klaidą. „Meilė nėra finansinis planas. Linkiu kiekvienai porai kartu nugyventi visą gyvenimą, tačiau finansinis saugumas negali būti paremtas vien tikėjimu, kad kitas žmogus visada pasirūpins. Kiekvienas turi turėti savo finansinį pagrindą.“
Susitarti reikia tada, kai santykiuose viskas gerai
Roberta prisimena ir istoriją apie moterį, kuri laukėsi, tačiau vyras pareiškė, kad šeimos vienas neišlaikys.
„Jis pasakė: eik dirbti. Moteris buvo motinystės atostogose, bijojo dėl nėštumo, tačiau galiausiai pati samdė auklę ir kuo greičiau grįžo į darbą, nes finansinės atsakomybės vyras neprisiėmė.“
Anot jos, tokios situacijos rodo, kad apie pinigus reikia kalbėti dar iki vestuvių.
„Jeigu abu susitaria, kad vienas augina vaikus, o kitas išlaiko šeimą, tai neturėtų likti tik žodiniu pažadu. Tokie susitarimai turi būti aiškūs.“
Jos nuomone, prieš santuoką poros turėtų aptarti bent svarbiausius klausimus – kokį turtą atsineša į santuoką, kaip valdys pajamas, kas kaups pensijai, kaip bus priimami finansiniai sprendimai, kas nutiks vienam iš partnerių laikinai nedirbant ir kaip bus apsaugoti vaikai.
„Jeigu visa tai aptariama iš anksto, vėliau nebereikia vienam kito bausti per vaikus, bylinėtis ar ieškoti kaltų. Žodinis susitarimas nieko nereiškia. Kai mylime, atrodo nepatogu kalbėti apie pinigus. Tačiau būtent tada tai ir reikia padaryti.“
Pasak Robertos Kazilionienės, didžiausia klaida – manyti, kad finansinis saugumas atsiras savaime.
„Negalima viso gyvenimo statyti ant kito žmogaus. Santykiai turi būti paremti meile, pagarba ir pasitikėjimu, tačiau pasitikėjimas neturi reikšti aklumo. Kiekvienas žmogus privalo suprasti šeimos finansus, žinoti, kokius dokumentus pasirašo, ir turėti savo finansinį stuburą. Meilė gali tęstis visą gyvenimą. Bet finansinį saugumą privalome kurti patys.“