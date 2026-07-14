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Užfiksavo D. Dirksčio ir S. Stavickio-Stano akistatą: „Tau realiai p***a bus“ (1)

2026 m. liepos 14 d. 17:43
Lrytas.lt
Socialiniuose žaibiškai plinta vaizdo įrašas, kuriame užfiksuotas vizažistės Oksanos Pikul (42 m.) mylimojo, kovotojo Dominyko Dirksčio ir dainininko, prodiuserio Stanislavo Stavickio-Stano (44 m.) susitikimas. Tiesa, tai, ką jie ištarė vienas kitam, nustebino ne vieną.
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Netikėtas įrašas pasirodė D. Dirksčio „Facebook“ paskyroje.
Panašu, kad prieš kurį laiką viešojoje erdvėje apsižodžiavę vyrai nusprendė situaciją išsiaiškinti akis į akį.
Vis dėlto, tarp jųdviejų tvyrojusi įtampta virto pokštu – tiek Dominykas, tiek Stanislavas neslėpė puikios nuotaikos.

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Įraše matyti, kaip vyrai lyginasi ūgiais, o vėliau – užduoda vienas kitam aštrius klausimus, nevengdami necenzūrinių žodžių.
„Galvoji, tu už mane didesnis?“ – ant automobilio slenksčio užlipęs Stano tarė D. Dirksčiui.
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Šalia dviejų žinomų vyrų stovėjo ir O. Pikul, kuri sušuko: „Vyrai!“
Tuo tarpu Dominykas, regis, bandė kaip tik įmanydamas „įbauginti“ savo oponentą.
„Nesvarbu, ką galvoji, tau realiai p***a bus“, – rėžė kovotojas.
Į tai prodiuseris atkirto juokaudamas ir į pokalbį įtraukė savo bičiulį Deivydą Zvonkų.
„Man? Nepažįsti D. Zvonkaus? <...> Gerai, kada tai atsitiks?“ – Dominyko klausė jis.
„Dabar“, – šmaikštavo D. Dirkstys.
Netrukus jis ėmė imituoti, kad trenkia kumščiu S. Stavickiui į veidą.
Vis dėlto, įraše matyti, kad nė vienas iš jų nepanudojo fizinės jėgos vienas prieš kitą.
Panašu, kad konfliktą vyrai jau išsprendė, o dabar savo akistata nusprendė pralinksminti gerbėjus.
Įrašą peržiūrėjo daugiau nei 717 tūkst. internautų, iš kurių šimtai nevengė pasidalinti komentarais.
Tiesa, dalis internautų nevengė kritikos D. Dirksčiui dėl jo veiksmų, o kai kurie pasipiktino ir S. Stavickio-Stano įsitraukimu.
Stanislavas Stavickis-StanoDominykas Dirkstyssocialiniai tinklai

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