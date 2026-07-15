„OnlyFans“ modelis Ofelija prakalbo apie santykiuose patirtą smurtą: „Buvo sunku“

Tinklalaidėje „Pasikalbėkim“ Renatai Šakalytei moteris atsivėrė apie skaudžius santykius.
Liepa pasakojo apie vyrą, su kuriuo užmezgė romantiškus santykius ir visai netrukus susilaukė dukters.
Nors tuomet buvo labai įsimylėjusi ir tikėjo, jog sukurs šeimą, dabar ji sako susidurianti su sunkumais, kurie atkeliavo vienai auginant mergaitę.
A. Armonaitė – apie tai, ką veikia dabar, valdžios skandalus ir ar grįš į politiką
Negana to, Ofelija atviravo, jog santykiai jai atvėrė ne vieną žaizdą – mat jaunai moteriai teko patirti tiek psichologinį, tiek fizinį smurtą.
„Niekada daug apie tai nekalbėdavau, bet galvoju, kad aš turiu teisę apie tai kalbėti. Aš labai daug stengiausi dėl to žmogaus – ir finansiškai, ir visaip kaip, nes jį tikrai mylėjau. Nežinau, ar jis mane taip pat. Nežinau, kokios jo intencijos buvo, bet vaiko jis tikrai norėjo, kai sužinojo, kad laukiuosi.
Susiję straipsniai
Gal tiesiog viską pakeitė jo psichologinės traumos, su kuriomis jis nesusitvarko. Man buvo sunku“, – sakė ji.
Viso pokalbio galima klausytis čia:
Liepa MaknavičiūtėVyrasSmurtas
Rodyti daugiau žymių