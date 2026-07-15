Agnės Petravičienės poelgis per atostogas Italijoje sujaudino internautus: sulaukė šimtų dėmesio

Viešėdama Sanreme ji pakelėje aptiko bejėgį paukščio jauniklį, kuriam nusprendė suteikti antrą šansą.
Socialiniuose tinkluose ji pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame įamžino mažojo sparnuočio gelbėjimo istoriją.
Leisgyvis paukštelis visą kelionę keliavo kartu automobilyje, o laikinaisiais jo namais tapo batų dėžė.
„Jį radau Sanreme. Jis keliauja visą dieną su manim. Ir nežada pasiduoti, todėl daviau jam vardą – Sanremo Erelis“, – šalia vaizdo įrašo, kuriame matyti ir vežamas paukštis, feisbuke rašė A. Petravičienė.
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Atlikėja neslėpė socialiniuose tinkluose sulaukusi gausybės patarimų, kaip reikėtų elgtis su rastu paukščiu. Vis dėlto ji nusprendė vadovautis savo nuojauta.
Kol rūpinosi mažuoju sparnuočiu, Agnė vietos parduotuvėje įsigijo kirmėlių, kuriomis jį maitino, nors prisipažino pati jų labai bijanti.
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„Ko nepadarysi dėl paukščiuko“, – šyptelėjo ji, o vėliau, sutraiškiusi kirmėles, jomis maitino paukštelį.
Galiausiai A. Petravičienė nusprendė jo nepalikti Italijoje ir parsivežti į Lietuvą. Atlikėja neslėpė norėjusi paukšteliui suteikti bent menkiausią galimybę išgyventi.
„Mano Sanremo erelis važiuoja link Lietuvos. Ne link Lietuvos, bet į namus jis važiuoja. Jis jei mirs, tai geriau mano mašinoje, nei bus kokių kačių suėstas“, – kalbėjo ji.
Įrašai, kuriuose A. Petravičienė parodė, kaip gelbėja rastą paukščio jauniklį, sulaukė šimtų reakcijų. Komentaruose netrūko palaikymo.
„Kokia tavo gera širdelė, Agne“, – rašė viena sekėja.
„Mes prieš kelerius metus du čiurlius taip pat radome. Padėjome sustiprėti ir jie laimingai išskrido. Sėkmės jums“, – savo patirtimi dalijosi kita internautė.
Vis dėlto netrūko ir raginimų kuo greičiau kreiptis į specialistus, mat laukinio paukščio priežiūra reikalauja specifinių žinių.
„Kodėl jūs jį paėmėt ir dar tiek vežiojate? Reikalinga profesionali pagalba. Būtina konsultuotis su ekspertais“, – rašė viena komentatorė.
„Šį mažylį būtina maitinti kas valandą“, – priminė kita.
Agnė PetravičienėItalijaAtostogos
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