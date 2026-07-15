Aludarių diena vėl užlies Kauną: laukia staigmenos ir naujienos.

Proga susitikti
Kasmetinė „Aludarių diena by Volfas Engelman Nealkoholinis“ jau tapo neatsiejama vasaros švente Kaune, suburiančia tūkstančius žmonių. Tad jau liepos 17-ąją vėl bus proga susitikti ir su gera draugų kompanija smagiai praleisti laiką.
Šventė prasidės nuo tradicijos – ką tik išvirto naujo gėrimo statinės kelionės į didžiąją renginio sceną ir atidarymo. Taip tarsi paskelbiamas kvietimas leistis į naujų skonių ragavimo procesą.
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Be to, kokia Aludarių diena būtų be padėkos šio amato meistrams, kurie nuolat tobulina įgūdžius tam, kad kiekvienas vartotojas galėtų pasimėgauti kiekvienu gėrimo gurkšniu, atrastų netikėtų, tačiau tarpusavyje puikiai derančių skonio natų. „Volfas Engelman“ alaus darykla turi du ilgamečius aludarius, tad šventės dalyviai galės jų paklausinėti gėrimo kūrimo paslapčių.
„Turime atradę tarpukario dokumentų, kuriuose nurodoma, kad tuomet aludariai uždirbdavo net daugiau nei įmonės vadovai. Tai rodo, kokios svarbos tai buvo profesija. Aludario profesija labai reta, tačiau šie žmonės darbe turi būti ne tik savo srities profesionalai, bet ir naudoti daug kūrybos, kad į vieną visumą susijungtų įvairiausi gėrimų receptai.
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Mūsų aludariai šio amato paslapčių sėmėsi Vokietijoje, turi daug patirties, tad kiekvienais metais labai smagu pamatyti ir paragauti jų naujus kūrinius. Abu aludariai – neatsiejama alaus gamyklos dalis, tad jų amato šventėje skambės ir padėka jiems, ir tiems, kurie vertina jų sukurtus skonius“, – kalbėjo „Volfas Engelman“ marketingo vadovas Mantas Matukaitis.
Renginio dalyvių laukia ir daugiau pramogų, gėrimų ir maisto stotelių. Šiemet tokių taškų bus gerokai daugiau, kad lankytojams nereikėtų laukti eilėse. Be to, Aludarių dienos proga atsiveria galimybė sudalyvauti unikalioje ekskursijoje po visą „Volfas Engelman“ alaus daryklą. Jei tokį šansą praleisite, teks laukti visus metus, mat ekskursija po didžiąją gamyklą rengiama tik kartą metuose.
„Tai – vienintelė diena per metus, kai mes atveriame didžiąją gamyklą, tad žmonės iš anksto gali rezervuotis laiką ekskursijai ir iš arti pamatyti, kaip gimsta jų mėgiami gėrimai. Kitomis dienomis ekskursijos vedamos tik mažojoje darykloje, kuri yra 40 kartų mažesnė, tad tikrai verta pamatyti visą procesą, išgirsti pasakojimų apie gėrimų kūrimą, gamybą ir pabūti ten, kur įprastai lankytojams patekti negalima“, – kalbėjo „Volfas Engelman“ kompetencijų centro vadovė Audronė Saulėnienė.
Nauji skoniai
„Volfas Engelman“ alaus daryklai Aludarių diena yra viena svarbiausių progų pristatyti naujienas ir tiesiogiai pabendrauti su vartotojais. Šventės metu lankytojai gali ne tik susipažinti su naujais produktais, bet ir išgirsti jų atsiradimo istorijas iš žmonių, kurie dalyvavo kuriant receptus.
Nors kasmet netrūksta drąsių ir netikėtų sprendimų, kuriant naujus produktus, didžiausias dėmesys skiriamas skoniui ir kokybei, todėl degustacijų kampelyje Aludarių dienos metu už papildomą mokestį bus galima paragauti specialiai šiai progai kurtų naujienų, kurias įkvėpė kelionėse gautos patirtys.
„Mūsų aludariai keliauja po pasaulį ir semiasi naujų idėjų. Šiemet Aludarių dienos progai skirtuose gėrimuose šventės dalyviai galės atrasti tolimos ir šiltos Meksikos ar Belgijos vienuolynų patirčių, tad atsivers itin platus skonių spektras. Paruošėme keturis naujus ir specialiai Aludarių dienai išvirtus gėrimus.
Be to, kas mėgsta ledus, esame paruošę tam tikrą staigmeną, kurią tikrai verta paragauti, bet norime palikti šiek tiek intrigos, koks bus tas galutinis kūrinys“, – visų skonių paslapčių kol kas neatskleidė, bet suintrigavo Aludarių dienos organizatoriai.
Šventės akcentai
Aludarių diena Kaune jau neįsivaizduojama be vakarėlio sielos DJ Jovani. Jis tikrai garantuoja, kad muzika sukurs ypač gerą atmosferą. Žinoma, į sceną lips ir kiti Lietuvos šou grandai, tad kauniečiai ir miesto svečiai neabejotinai turės tikrą energijos ir geros nuotaikos užtaisą.
„Šiais metais Aludarių dienos šventė truks iki vidurnakčio, tad šokių muzika gros valanda ilgiau, nei būdavo ankstesniais metais“, – pažymėjo M. Matukaitis.
Be to, nemokamame renginyje lankytojų lauks tikrai išskirtinė ir dėmesio verta programa. Šventės scenoje pasirodys tokie atlikėjai kaip „Antikvariniai Kašpirovskio dantys“ bei Saulius Prūsaitis. Šie atlikėjai visada užkuria publiką, tad neabejojama, kad ir Kaune vyksiančioje Aludarių dienoje skleisis pozityvi energija.
„Aludarių diena – mūsų dovana Kaunui ir padėka visiems, kuriems patinka mūsų kurti skoniai. Kasmet sukuriame tikrą šventę visam miestui, tad ir šiais metais kviečiame visus atvykti ir mėgautis naujais skoniais, gera muzika ir dar geresne kompanija. Iš patirties galime pasakyti, kad po koncerto žmonės sunkiai skirstosi ir nori dar pabūti šventėje“, – tikino „Volfas Engelman“ marketingo vadovas.
Aludarių diena Kaune rengiama nuo 2018 metų. Kasmet „Volfas Engelman“ alaus daryklos rengiamoje Aludarių dienoje apsilanko apie 7 tūkst. žmonių, tai rodo, kad tradicinė šventė tapo neatsiejama kokybiškos kauniečių vasaros dalimi, kai galima pabendrauti, pasiklausyti geriausių šalies atlikėjų ir gerai praleisti laiką.
Liepos 17 d. nemokama Aludarių diena vyks ties „Volfas Engelman“ alaus darykla (Kaunakiemio g. 2). Visi laukiami nuo 17 val.