Socialiniame tinkle „Facebook“ pasirodė ištrauka iš laidos „Savaitė su Pečeliūnu“, transliuojamos per „LNKGO“.
Vaizdo įraše J. Pečeliūnas nevengė pašiepiančių komentarų apie poros kivirčą.
„Žinokit, O. Pikul šokiruota – S. Jasaitis padavė ją į teismą. Jasaitis padavė į teismą savo buvusią žmoną ir dabar nori iš jos pinigų.
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Ne esmė, kad pats Jasaitis N metų nemokėjo Oksanai už vaiko priežiūrą.
Aš įtariu, kad jis galvoja, jog ji gerai uždirba ir kad jam kažkas nubyrės. Bet, žinok, aš įtariu, kad jai naujo vaiko išlaikymas irgi daug kainuoja, Simai. Tu dar pagalvok, ar gerą sprendimą priėmei.
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Oksana savo instagrame nevynioja žodžių į vatą, savo buvusį vyrą išvadino skystakiaušiu ir, žinot, ką pasakė? „Vanok dirbt“. <...> sėkmės, Simai, tau vanot dirbt“, – mintimis dalijosi J. Pečeliūnas.
Po įrašu pasipylė internautų komentarai – ne vienas jų neslėpė juoko ir stebėjosi J. Pečeliūno humoro jausmu.