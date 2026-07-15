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Minioje užfiksuota K. Zvonkuvienė kaustė dėmesį: paviešintame vaizdo įraše – nesuvaidintos emocijos (1)

2026 m. liepos 15 d. 17:31
Lrytas.lt
Dainininkė Katažina Zvonkuvienė dar kartą įrodė esanti ištikimiausia savo vyro gerbėja.
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Šįkart ji buvo užfiksuota ne scenoje, o tarp žiūrovų – visa širdimi palaikanti koncertuojantį Deivydą Zvonkų.
Smagia akimirka socialiniuose tinkluose pasidalijo atlikėjas Stanislavas Stavickis-Stano.
Jo paviešintame vaizdo įraše matyti, kaip Medininkų pilyje vykusio koncerto metu K. Zvonkuvienė stovi minioje, šoka pagal vyro atliekamas dainas ir garsiai su minia kanduoja: „Zvonkau, Zvonkau!“

K. Zvonkuvienė – apie įveiktą sunkų etapą, mintis palikti sceną bei atrama tapusią šeimą 

Prie įrašo Stano nepraleido progos pajuokauti.
„Ką jis be savo žmonos darytų... Ji dabar pradėjo į koncertus važinėti. Atsistoja tarp publikos ir palaiko savo nabagą“, – rašė jis, įrašą palydėdamas besijuokiančiais jaustukais.
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Jis taip pat padėkojo Medininkų publikai už šiltą priėmimą.
„Ačiū Medininkams už pasakišką koncertą“, – pridūrė atlikėjas.
Katažina ZvonkuvienėDeivydas ZvonkusStanislavas Stavickis-Stano
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