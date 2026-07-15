Prakalbęs apie „KK2“ pokyčius A. Valinskas pabrėžė: ne viską nulemia finansai

Apie tai antradienio vakarą 15min tinklalaidėje „Valinskas žino“ prabilo Arūnas Valinskas, šį pokytį pavadinęs vienu svarbiausių pastarojo dešimtmečio įvykių komercinės televizijos rinkoje.
Anot A. Valinsko, apie šį žingsnį televizijos užkulisiuose kalbama jau kurį laiką, o TV3 naujojo sezono anonse pasirodžiusi kakadu papūga nėra atsitiktinumas.
„Galiu pasakyti, jog tai televizijos pasaulyje jau tapo vieša paslaptimi, kad Saulius Bartkus su visom laidom „KK2“, „KK2 Penktadienis“ ir visais kitais projektais pasirašė kontraktą su TV3 ir pereina į savo didžiausią buvusį konkurentą“, – 15min tinklalaidėje kalbėjo jis.
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A. Valinsko teigimu, tai – kur kas daugiau nei vienos populiarios laidos persikėlimas.
„Problema ta, kad jeigu visa ta struktūra išeina, tai čia nėra vienos laidos išėjimas. Išeina stuburinė laida, kur visą laiką eidavo sluoksnis laidų. Žinios ir pirmadieniais–ketvirtadieniais po žinių eidavo „KK2“, – tinklalaidėje kalbėjo jis.
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Jo vertinimu, būtent „KK2“ ilgus metus padėdavo LNK išlaikyti žiūrovus po vakaro žinių laidos.
„LNK žinios daug metų pralaimi pagal TV3 žinias ir tada tik „KK2“ tą reitingą iškeldavo ir išlipdavo LNK kreivė į viršų. Dabar visa tai persikelia prie TV3. Tai buvo geras sandoris. Tu perimi geriausią konkurentų produktą, pridedi prie savo ir tada ką daryti – galvos skausmas jau jiems“, – svarstė A. Valinskas.
Jis taip pat atkreipė dėmesį į pastarųjų mėnesių televizijų reitingų tendencijas. Pasak jo, pagrindinių kanalų konkurencijoje LNK vis dažniau atsidurdavo trečioje vietoje, todėl toks pokytis gali dar labiau pakeisti jėgų balansą televizijų rinkoje.
Komentuodamas, kas lemia tokius laidų kūrėjų sprendimus, A. Valinskas pabrėžė, kad ne viską nulemia finansai.
„Komercinėse televizijose situacija nėra labai palanki. Tarkim, kaip Kauno „Žalgiris“ nusprendžia pirkti Joną Valančiūną – jie pasiryžę aukoti tą sumą. Čia lygiai tas pats. Tu į savo komandą perki ekstra klasės žaidėją.
Tų pinigų realiai nėra gerokai daugiau nei anam kanale, bet dažniausiai, bent jau mano atveju, buvo žmogiškieji santykiai, kurie ir lemia. Tada gali nusispjaut, pereit į mažiau žiūrimą kanalą ir net padirbėt už mažiau. Čia, manau, kažkas iš tos pusės ir buvo“, – tinklalaidėje svarstė jis.