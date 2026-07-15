Retai viešumoje matoma G. Songailė ir D. Songaila tyrinėjo lietuvių neatrastą kraštą: viena vieta – nustebino

Šį kartą kartu su vyru, buvusiu krepšininku, treneriu Dariumi Songaila ir trimis sūnumis ji tyrinėjo lietuvių retai lankomą kraštą – Slovėniją.
Socialiniuose tinkluose Gintarė pasidalijo keletu kartu praleisto laiko akimirkų. Kadrais ji sutiko pasidalinti su naujienų portalo Lrytas skaitytojais.
Laiko tuščiai šeima neleido. Su vaikais G. Songailė aplankė gerą įspūdį palikusią Slovėjinos sostinę Liublianą.
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Vėliau visa šeima leidosi į gamtos apsuptyje įsikūrusią tikrą pasaką primenančią „Predjama“ pilį, kuri įsikūrusi urvuose.
„Keletas laisvų valandų Slovėnijai pažinti. Predjamos pilis žinoma kaip didžiausia urvinė pilis pasaulyje“, – sekėjus su vietomis, kuriose lankėsi supažindino žinoma moteris.
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Gintarė SongailėDarius SongailaSlovėnija
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