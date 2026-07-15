Svetur viešinti Nijolė Pareigytė nusimetė drabužius: pozavo tik su maudymosi kostiumėliu

Sparnus šį kartą ji pakėlė į Kroatiją, kur mėgaujasi ne tik saulės spinduliais, bet ir jūros bangomis.
Socialiniuose tinkluose Nijolė dalijasi ne vienu kardu iš džiaugsmą keliančių atostogų.
Instagrame ji pasidalijo ir akimirkomis, kai su gamta pažindinosi iš jachtos.
A. Armonaitė – apie tai, ką veikia dabar, valdžios skandalus ir ar grįš į politiką
Svilinant karščiui objektyvui Nijolė pozavo tik su maudymosi kostiumėliu.
„Dienelė buvo max smagi“, – prie kadrų brūktelėjo plačios šypsenos neslėpusi atlikėja.
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