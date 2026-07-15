Tarp ryškiausių planetos žvaigždžių – ir A. Valentaitė: stebėjo prestižinį turnyrą

Oficialaus turnyro socialinio tinklo paskyroje pasirodė džiugus kadras.
Įamžinta, kad turnyrą stebėjo būrys garsiausių planetos žmonių, tarp kurių – aktorius Benas Stilleris, legendinė buvusi vyriausioji „Vogue“ redaktorė Anna Wintour, Holivudo žvaigždė Nicole Kidman, dainininkė Raye.
Kadruose matyti, kad visai šalia jų sėdėjo ir Asta su vyru.
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Kaip visuomet lietuvė išliko itin elegantiška ir rinkosi subtilų, tačiau rafinuotą derinį.
Tai ne pirmas kartas, kai Asta stebi šį teniso turnyrą. Ten ji lankėsi ir praėjusiais metais.
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„Tobula diena Vimbldone, kurią dar ypatingesne padarė „Ralph Lauren“ komanda. Puikus stilius, fantastiškas tenisas ir saulė“, – prieš metus prie nuotraukų rašė Asta.
Žinoma moteris tuomet vilkėjo „Ralph Lauren“ kurtus drabužius – mėlyną nertą palaidinę ir derantį ilgą dryžuotą sijoną.
Asta ValentaitėWimbledonTenisas
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