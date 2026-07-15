Tragiškas įvykis palietė Jolantą Naruševičiūtę: „Man tai yra šokas“

Socialiniuose tinkluose ji pasidalijo, jog dukra išvyko į festivalį Velse, tačiau iš jo grįžo vos po dienos.
Priežastis, kodėl renginys buvo nutrauktas anksčiau sukrėtė atlikėją, todėl savo mintimis ji nusprendė pasidalinti viešai.
„Mano dukra buvo išvažiavusi į Velsą, kur turėjo būti muzikos festivalis tris dienas. Šiandien grįžo, aišku, telefonu ji man nenorėjo pasakot, nes man būtų šokas....
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Tad susitikus papasakojo, kad vietoj trijų dienų festivalis vyko vieną dieną. Buvo viskas nutraukta. Kodėl? Todėl, kad viena aštuonioliktmetė mirė nuo perdozavimo.
Mergina nevartojanti, tiesiog vietinė, norėjo pritapti prie visų kietų, kurie jau turi patirtį. Nežinau, kokie ten narkotikai, bet pasakojo, kad būna po jų labai linksma, tau kažkas darosi, kitokiom spalvom gyvenimas nusidažo.
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Ir jų galima vartoti vieną gramą, o ji pavartojo tris iš karto. Ir mergina mirė. Medikai jau nebeatgaivino...
Man tai yra šokas. Ar jūs įsivaizduojat tėvų skausmą? Aštuoniolikmetė, gera mergina, tiesiog norėjo pritapti prie draugų.
Lygiai tokį patį atvejį turėjo ir mano sūnus, kada mokėsi universitete, antrame kurse, gyveno jis bendrabutyje, kur yra penki atskiri kambariai su bendra virtuve, ir vieną dieną grįžo jo vienas pažįstamas draugas kažkoks labai neaiškus, užsidarė duris, niekaip niekas negalėjo jam prisiskambinti...
Tad paryčiais mano sūnus visgi įsilaužė į jo kambarį ir ką rado – rado vyruką negyvą. Lygiai taip pat perdozavimas, vyrukas 19-os metų.
Aš anksčiau galvodavau, kad narkotikai yra tiktai filmuose arba tam tikruose sluoksniuose. Bet žiauru, kas darosi. Dabar aš jau juos atpažįstu, žinau kas būna, kai prisivartoja, kad būna nuotaikų kaitos, mačiau kompanijose, kaip atrodo žmonės ir ką tada veikia.
Man asmeniškai tai yra žiauru. Niekada gyvenime nevartojau, nebandžiau ir jau taip ir išeisiu iš šito pasaulio nebandžius, nors buvo labai daug iš manęs šaipomasi – draugai sakė pabandyk, kas čia tokio. Ne, mielieji...
Perspėt norėčiau ir pasakyti – atidžiau žiūrėkit. Labai stebėkit vaikus, ypatingai jeigu išleidžiate į mokslus, į festivalius.
Nes dėl to, kad pabūti linksmam, pabūti prie kažko labai kietam, tai gali prarasti ir gyvybę...
Žinokit, aš šiandien negaliu atsigauti, mano akys tokios aptinusios, nes tikrai nuoširdžiai verkiau, man labai gaila ir tos merginos ir jos tėvų, kurie išleido tiesiog į muzikos festivalį, pasižiūrėti koncerto ir...“, – jautriai kalbėjo Jolanta.
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