Ta proga jos vyras, komikas Mantas Stonkus pasidalijo trumpu sveikinimu.
Savo „Instagram“ paskyroje jis rašė: „Su gimtadieniu, Meile.“
Žinomas vyras taip pat pasidalijo Gelminės nuotrauka, kurioje ji neslėpė šypsenos.
A. Armonaitė – apie tai, ką veikia dabar, valdžios skandalus ir ar grįš į politiką
Primename, kad G. Glemžaitė-Stonkė 1990 m., Vilniuje. Dabar ji žinoma kaip kino ir teatro aktorė.
Taip pat moteris kartu su kolegėmis Aiste Kabašinskaite-Katlere ir Agne Kulitaite kūrė tinklalaidę „Dar Tos Čia“, kuri 2025 m. buvo sustabdyta.
Susiję straipsniai
2025-ųjų rugpjūčio 22 d. G. Glemžaitė-Stonkė susituokė su mylimuoju M. Stonkumi.