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Gelminės Glemžaitės-Stonkės gyvenime – džiugi diena (1)

2026 m. liepos 16 d. 21:35
Lrytas.lt
Liepos 16-ąją žinoma šalies aktorė Gelminė Glemžaitė-Stonkė mini ypatingą progą – šią dieną jai suėjo 36-eri.
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Ta proga jos vyras, komikas Mantas Stonkus pasidalijo trumpu sveikinimu.
Savo „Instagram“ paskyroje jis rašė: „Su gimtadieniu, Meile.“
Žinomas vyras taip pat pasidalijo Gelminės nuotrauka, kurioje ji neslėpė šypsenos.

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Primename, kad G. Glemžaitė-Stonkė 1990 m., Vilniuje. Dabar ji žinoma kaip kino ir teatro aktorė.
Taip pat moteris kartu su kolegėmis Aiste Kabašinskaite-Katlere ir Agne Kulitaite kūrė tinklalaidę „Dar Tos Čia“, kuri 2025 m. buvo sustabdyta.
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