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Graikijos saule Gerda Žemaitė mėgavosi su mylimuoju: kadruose – ir karšti bučiniai

2026 m. liepos 16 d. 08:21
Lrytas.lt
TV laidų vedėja, turinio kūrėja nuo darganotų lietuviškų orų buvo pabėgusi į saulėtą Graikijos Zakinto salą.
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Socialiniuose tinkluose ji dalijosi vienu už kitą gražesniais kadrais, iš žydra Viduržemio jūra skalaujamo krašto.
Sakoma, kad kelionėse svarbiausia – gera kompanija, tad panašu, jog ja Gerda tikrai nesiskundė.
Pasidalintuose kadruose matyti, kad ne pirmą kartą saloje viešinti žinoma moteris aplankė gerai žinomas, garsiausias Zakinto vietas.

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Šalia jos pozavo ir mylimasis, su kuriuo G. Žemaitė žvelgdama į objektyvą ne tik šypsojosi, bet ir apsikeitė bučiniu.
Kadrai itin sužavėjo ir moters sekėjus, kurie negailėjo komplimentų.
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„Kokie jūs faini!“, „Gero poilsio!“, – komentaruose linkėjo internautai.
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