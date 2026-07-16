Graikijos saule Gerda Žemaitė mėgavosi su mylimuoju: kadruose – ir karšti bučiniai

Socialiniuose tinkluose ji dalijosi vienu už kitą gražesniais kadrais, iš žydra Viduržemio jūra skalaujamo krašto.
Sakoma, kad kelionėse svarbiausia – gera kompanija, tad panašu, jog ja Gerda tikrai nesiskundė.
Pasidalintuose kadruose matyti, kad ne pirmą kartą saloje viešinti žinoma moteris aplankė gerai žinomas, garsiausias Zakinto vietas.
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Šalia jos pozavo ir mylimasis, su kuriuo G. Žemaitė žvelgdama į objektyvą ne tik šypsojosi, bet ir apsikeitė bučiniu.
Kadrai itin sužavėjo ir moters sekėjus, kurie negailėjo komplimentų.
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„Kokie jūs faini!“, „Gero poilsio!“, – komentaruose linkėjo internautai.
Gerda ŽemaitėGraikijaAtostogos
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