Inga Žuolytė: kodėl kasdieniai malonumai jai tampa vis svarbesni

Turinio kūrėja, verslininkė ir aktyvų gyvenimo būdą propaguojanti Inga Žuolytė sako, kad būtent toks požiūris šiandien padeda išlaikyti gerą savijautą. Jai balansas nėra nuolatinis savęs ribojimas – priešingai, jis atsiranda tada, kai nebereikia rinktis tarp sveikos gyvensenos ir mažų kasdienių malonumų.
„Man šiandien geras gyvenimo balansas reiškia ne tobulą visko suderinimą, o gebėjimą sąmoningai būti ten, kur tuo metu esu. Kai dirbu, tai darau koncentruotai, kai leidžiu laiką su šeima – stengiuosi būti išties kartu, o sportas ir kasdieniai ritualai man tampa ne pareiga, o būdu pasirūpinti savimi. Didelę reikšmę turi ir maži ritualai – ramiai išgerta rytinė kava, sportas ar pasivaikščiojimas. Jie padeda sustoti ir grįžti į save net labai intensyvioje kasdienybėje“, – pasakoja ji.
Kodėl keičiasi mūsų požiūris į desertus?
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Anot Ingos, šiandien žmonės vis dažniau ieško ne dar vieno saldumyno, o kokybiškos patirties. Todėl svarbi tampa ne tik produkto skonis, bet ir jo ingredientai, istorija bei pats pasirinkimo motyvas. Būtent šią kryptį atspindi ir naujoji „Pieno žvaigždžių“ ledų linija „PASAKA GELATO“, kuri sukurta tiems, kurie iš deserto tikisi daugiau nei vien saldumo.
„Sveikas gyvenimo būdas nėra apie griežtus ribojimus. Jei sportas ir gera savijauta tampa gyvenimo dalimi, tuomet vietos atsiranda ir mažiems malonumams – desertui, vakarienei su draugais ar spontaniškam pasilepinimui be kaltės jausmo. Jei kasdienybėje vyrauja balansas ir sveiki įpročiai, tuomet desertas gali tapti tiesiog sąmoningu malonumu ir kokybiška patirtimi“, – sako ji.
Mažiau, bet geriau
Pašnekovės teigimu, toks pokytis matomas ne tik kalbant apie desertus. Žmonės apskritai tampa sąmoningesni vartotojai – vis dažniau renkasi mažiau, bet geresnės kokybės produktus.
„Iš savo aplinkos matau, kad žmonės vis labiau domisi ingredientais, kokybe, skoniu ir autentiškumu. Todėl natūralu, kad vis daugiau vertinami desertai, kurie kuriami atsakingai ir turi savo istoriją, tokie kaip PASAKA GELATO. Tokiu atveju desertas tampa ne impulsyviu pasirinkimu, o mažu ritualu ar pasilepinimo akimirka“, – sako Inga.
Ji neslepia, kad rinkdamasi desertą pati pirmiausia atkreipia dėmesį ne į ryškiausią pakuotę ar populiariausią skonį, o į tai, kas slypi produkto viduje.
„Man asmeniškai kokybė pirmiausia jaučiasi paprastume ir tikrume. Kai produkte nėra perteklinių dalykų, o skonis atrodo natūralus ir išgrynintas, tai dažniausiai ir išduoda kokybę. Man labai svarbūs ingredientai, jų natūralumas ir balansas. Kokybiškas desertas nebūtinai turi būti labai saldus – kai cukraus kiekis subalansuotas, daug geriau atsiskleidžia pats skonis“, – pasakoja ji.
Pasak Ingos, toks požiūris galioja ne tik maistui. Vis dažniau renkamės mažiau daiktų, mažiau impulsyvių pirkinių, tačiau daugiau kokybės ir ilgaamžiškumo. Tas pats principas persikelia ir į maistą – geriau vienas kokybiškas desertas nei keli atsitiktiniai pasirinkimai, kurie nesuteikia tikro malonumo.
Būtent tokią patirtį, pasak gamintojų, siekta sukurti ir naujoje „PASAKA GELATO“ linijoje, kuri žymi naują etapą „Pieno žvaigždžių“ desertų asortimente. Produktas buvo kuriamas ne vienerius metus – ieškota ne tik naujų skonių, bet ir tikro gelato pojūčio, kuris prasideda nuo tekstūros ir baigiasi su paskutiniu kąsniu.
Naujojoje „PASAKA GELATO“ linijoje pristatomi šeši skoniai – nuo klasikinių vanilinių ir šokoladinių iki sodresnių ar netikėtesnių derinių: vaniliniai, šokoladiniai, vaniliniai su aviečių įdaru ir jogurtiniu glaistu su aviečių gabaliukais, karameliniai su sūrios karamelės įdaru ir pieninio šokolado skonio glaistu su migdolais, japoniškos žaliosios arbatos matcha su braškių įdaru bei vasaros uogų skonio gelato su raudonųjų serbentų ir spanguolių įdaru.