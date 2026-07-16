Žinomas vyras savo „Facebook“ paskyroje paviešino įrašą, kuriame jis kreipėsi į šios istorijos dalyvius.
„Poezijos parkas Marijampolėje...
Turiu ir aš paauglį. Ir žinau, kad tokiame amžiuje visko gali susisukti galvelėje.
A. Armonaitė – apie tai, ką veikia dabar, valdžios skandalus ir ar grįš į politiką
Labai norėtųsi kalbėti apie žiaurumą, apie filmuojančių vaikinų vaidmenį, apie tėvų įtaką, apie tai kaip šlykščiai viskas atrodė...
Bet suprantu, kad tokiame amžiuje savo elgesio kontrolė ir pasekmių vertinimas dar tik formuojasi.
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Todėl noriu palinkėti šios istorijos dalyviams tik vieno – tegul tai bus pirmas ir paskutinis kartas jūsų gyvenime. Tai, ką čia pridarėte, lydės jus dar labai ilgai. Bet tegul ši kaltė padaro jus geresniais žmonėmis.
O nuskriaustą mergaitę dabar privalot ant rankų nešioti“, – rašė S. Stavickis-Stano.
Primename, kad, kaip pranešė agentūra Elta, išplitusiame vaizdo įraše matyti, kaip ant suoliuko sėdinčiai ir galvą nuleidusiai mergaitei kita paauglė, užlipusi ant suoliuko, kelis kartus trenkia telefonu į galvą.
Vėliau telefoną iš jos perima kita mergina, kuri taip pat smogia nukentėjusiajai ir spardo ją. Aplink stovintys jaunuoliai incidentą stebi, girdėti jų juokas, tačiau nė vienas nesikiša ir nesustabdo smurto.
Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato vyriausioji specialistė Justė Vasiliauskienė patvirtino, kad pranešimas apie minėtą įvykį buvo gautas.
Ikiteisminis tyrimas pradėtas dėl viešosios tvarkos pažeidimo. Tačiau jei tiesa yra tai, kad smurtavusi nepilnametė yra vos 12 metų, tai baudžiamosios atsakomybės ji išvengs, nes pagal Lietuvos įstatymus nepilnamečiai dėl tam tikrų nusikaltimų teisiami gali būti tik nuo 14 metų.
Stanislavas Stavickis-StanoSmurtaspaaugliai
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