Kaip ir kasmet berniukui žinoma moteris surengė nepamirštamą šventę. Šį kartą vakarėlis pramogų erdvėje vyko krepšinio tema.
Pasidalijusi kadrais iš Dominyko gimtadienio O. Pikul socialiniuose tinkluose dalijosi, jog diena buvo nepamirštama.
„Mano Meilės gimimo diena 11 metų! Sūnau, tik dėl tavęs mano širdis plaka! Tau aš jeigu galėsiu nuo dangaus žvaigždes dovanosiu! Tu mano gyvenimo variklis!
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Ačiū svečiams, kurie atvyko pagerbė ir pasilinksmino kartu! Mums tai begalo svarbu!“, – Instagrame rašė ji.
Šiais metais sūnui Oksana įteikė ne žaislus ar kitus daiktus, o pinigus, už kuriuos Dominykas galės išsirinkti ką nori.
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Naujienų portalas Lrytas jau anksčiau skelbė, kad sūnaus gimimo diena Oksanai itin jautri.
„Mano meilei šiandien 11. Verkiu, nes tai geriausia, kas nutiko mano gyvenime. Sūnus.
Atrodo, dar visai neseniai laikiau jį mažą ant rankų, o šiandien jau švenčiame 11-ąjį gimtadienį. Laikas tikrai lekia...“, – prieš keletą dienų mintimis dalijosi O. Pikul.
Oksana Pikul-JasaitienėsūnusGimtadienis
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