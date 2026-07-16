„Važiavau pristatyti savo veiklos ir parodyti, kad grožio pasaulis gali būti daug gilesnis nei vien išorinis įvaizdis. Tačiau pamačiusi konkurso taisykles supratau, kad šiemet daug ką lėmė ne tai, o vienas konkurso taisyklių elementas, į kurį beveik niekas neatkreipė dėmesio“, – pasakoja D. Builova.
Estijoje, Salme Kultuurikeskus vykusiame renginyje didelis dėmesys buvo skirtas socialinei misijai. Kiekviena dalyvė turėjo pasirinkti organizaciją ar paramos kryptį, kurią norėtų palaikyti. Dainora pasirinko senjorus.
Vis dėlto dalyves nustebino viena taisyklė – kiekvienas žmogus, taip pat ir pačios konkurso dalyvės, už 50 eurų galėjo įsigyti 75 balsus pasirinktai pretendentei. Tai buvo galima daryti neribotą skaičių kartų. Organizatoriai skelbė, kad 70 proc. surinktų lėšų atitenka pasirinktai organizacijai, o likę 30 proc. – konkurso organizavimui. Be to, daugiausiai tokiu būdu balsų surinkusi mergina ar moteris turėjo gauti specialų titulą.
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„Pats paramos principas yra gražus. Tačiau daugelis mūsų nesitikėjo, kad įsigyti balsai taps vienu svarbiausių, o gal ir esminiu veiksniu renkant pagrindines nugalėtojas. Taip manome, nes konkursą laimėjo tos dalyvės, kurios įsigijo daugiausiai taškų. Įprastai tokiuose konkursuose vertinamas pasirengimas, talentas, elegancija, bendravimas, iškalba. Šį kartą atsirado naujas aspektas, kuriam, mūsų manymu, ne visi buvo pasiruošę“, – sako ji.
Nors Dainora nelaimėjo pagrindinės karūnos, jos pasirodymas sulaukė išskirtinio komisijos įvertinimo – ji tapo „Miss Talent“ titulo laimėtoja.
Šį apdovanojimą pelnė už jautrų šokį, pasakojantį istorijas moterų, kurios dėl ligos neteko plaukų ir kartu – pasitikėjimo savimi.
„Dirbu ne tik kaip plaukų priauginimo meistrė. Esu ir vaistininkė, todėl nemaža dalis moterų pas mane ateina ne dėl grožio procedūros, o ieškodamos sprendimų po onkologinio gydymo ar susidūrusios su alopecija. Plaukų atkūrimas dažnai tampa tik viena viso emocinio gijimo dalimi“, – pasakoja ji.
Dainora savo studijoje dirba su moterimis po chemoterapijos bei klientais, susiduriančiais su įvairiais galvos odos ir plaukų sutrikimais. Pasitelkdama trichologinį diagnostikos aparatą ji pirmiausia ieško problemos priežasties, o tik tada siūlo sprendimus.
„Kai žmogus netenka plaukų, jis dažnai praranda ir dalį savęs. Man svarbiausia ne priauginti plaukus, o padėti susigrąžinti pasitikėjimą. Todėl ir konkurse norėjau kalbėti būtent apie tai“, – sako D. Builova.
Pasak jos, pelnytas „Miss Talent“ titulas yra prasmingesnis už bet kokią karūną, nes įvertino ne išvaizdą, o žinutę, kurią ji norėjo perduoti.
„Tikiuosi, kad ateityje grožio konkursuose ir toliau bus skatinama socialinė atsakomybė, tačiau kartu išliks aiškus balansas tarp gerų darbų ir pagrindinių konkurso vertinimo kriterijų“, – sako Dainora.