ŽmonėsVeidai ir vardai

Seimo salėje – flirtas? Sparčiai plinta naujosios naujosios aplinkos ministrės vaizdo įrašas

2026 m. liepos 16 d. 11:26
Lrytas.lt
Socialiniuose tinkluose sparčiai plinta vaizdo įrašas iš Seimo, o jo dėmesio centre – naujoji aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė.
Daugiau nuotraukų (12)
Feisbuke buvo paviešintas įrašas iš LRT žinių reportažo. Jame užfiksuota, kaip Vyriausybės posėdyje ministrė kalba su Seimo nariu Juru Taminsku.
Daugeliui pro akis neprasprūdo jos kūno kalba ir išraiškos. Nors įraše nesigirdi apie ką kolegos kalbėjo, ne vienas I. Andriulaitytės išraiškas prilygino filtrui.
Iškalbinga buvo ir žinių vedėjos Eglės Bučelytės išraiška. Po šio per žinias parodyto momento jos veide buvo matyti šypsena.
 
Momentas užfiksuotas per naujosios Vyriausybės programos pristatymo posėdį.
Po šio momento I. Andriulaitytė davė priesaiką ir oficialiai tapo naująja ministre.
Susiję straipsniai
Proteste prie Vilniaus Katedros – ir žinomi žmonės: aktorius Kęstutis Cicėnas įgėlė Gitanui Nausėdai

Proteste prie Vilniaus Katedros – ir žinomi žmonės: aktorius Kęstutis Cicėnas įgėlė Gitanui Nausėdai (3)

Seimo salėje – neįprastas Lauros Asadauskaitės įvaizdis: žvilgsniai krypo į kojas vos dengiantį sijoną

Seimo salėje – neįprastas Lauros Asadauskaitės įvaizdis: žvilgsniai krypo į kojas vos dengiantį sijoną (28)

Seime užvirė karšta diskusija dėl O. Pikul nuogybių: prabilo ir pati dainininkė

Seime užvirė karšta diskusija dėl O. Pikul nuogybių: prabilo ir pati dainininkė (13)

Ieva AndriulaitytėJuras TaminskasSeimas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.