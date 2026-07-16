Seimo salėje – flirtas? Sparčiai plinta naujosios naujosios aplinkos ministrės vaizdo įrašas

Feisbuke buvo paviešintas įrašas iš LRT žinių reportažo. Jame užfiksuota, kaip Vyriausybės posėdyje ministrė kalba su Seimo nariu Juru Taminsku.
Daugeliui pro akis neprasprūdo jos kūno kalba ir išraiškos. Nors įraše nesigirdi apie ką kolegos kalbėjo, ne vienas I. Andriulaitytės išraiškas prilygino filtrui.
Iškalbinga buvo ir žinių vedėjos Eglės Bučelytės išraiška. Po šio per žinias parodyto momento jos veide buvo matyti šypsena.
Momentas užfiksuotas per naujosios Vyriausybės programos pristatymo posėdį.
Po šio momento I. Andriulaitytė davė priesaiką ir oficialiai tapo naująja ministre.
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