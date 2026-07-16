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Sukrečiantis nepilnamečių smurto įrašas šokiravo Astą ir Karoliną Meschino: „Šito nenoriu palikti“

2026 m. liepos 16 d. 16:45
Lrytas.lt
Neseniai socialiniuose tinkluose išplito sukrečiantis vaizdo įrašas, kuriame užfiksuotas nepilnamečių smurtas. Ši situacija sukrėtė gerai šalyje žinomas moteris – verslininkę Astą Meschino ir jos dukrą, nuomonės formuotoją Karoliną Meschino.
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Kaip skelbė Marijampolės policija, įraše užfiksuotas konfliktas tarp nepilnamečių merginų Marijampolėje, Poezijos parke.
Viešai išplitusi žinia socialiniuose tinkluose sukrėtė žinomus žmones.
„Kur ritasi mūsų jaunimas? Nejaugi smurtas ir kito skausmas tapo pramoga, turiniu socialiniuose tinkluose? Vien pasipiktinimo nebeužtenka.

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Jei šiandien nieko nekeisime, rytoj toje vietoje gali būti mūsų vaikas, brolis, sesė ar draugas. Laikas imtis veiksmų! Tik nuo mūsų priklauso, kokioje visuomenėje gyvensime“, – instagrame rašė Asta.
Mintimis pasidalijo ir Karolina, kuri antrino mamai.
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„Aš šito nenoriu palikti. Aš, kaip mama, turinti dukrą, man tiesiog plyšta širdis. Tiesiog baisu“, – kalbėjo ji.
Primename, kad, kaip pranešė agentūra Elta, išplitusiame vaizdo įraše matyti, kaip ant suoliuko sėdinčiai ir galvą nuleidusiai mergaitei kita paauglė, užlipusi ant suoliuko, kelis kartus trenkia telefonu į galvą.
Vėliau telefoną iš jos perima kita mergina, kuri taip pat smogia nukentėjusiajai ir spardo ją. Aplink stovintys jaunuoliai incidentą stebi, girdėti jų juokas, tačiau nė vienas nesikiša ir nesustabdo smurto.
Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato vyriausioji specialistė Justė Vasiliauskienė patvirtino, kad pranešimas apie minėtą įvykį buvo gautas.
Ikiteisminis tyrimas pradėtas dėl viešosios tvarkos pažeidimo. Tačiau jei tiesa yra tai, kad smurtavusi nepilnametė yra vos 12 metų, tai baudžiamosios atsakomybės ji išvengs, nes pagal Lietuvos įstatymus nepilnamečiai dėl tam tikrų nusikaltimų teisiami gali būti tik nuo 14 metų.
Karolina MeschinoAsta MeschinoMarijampolė
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