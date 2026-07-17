D. Dirkstys neslėpė pykčio dėl išplitusio smurto įrašo: kliuvo ne tik užpuolikei

Socialiniuose tinkuose jis išsakė nuomonę ne tik apie smurtautoją, bet ir tuos, kurie įvykį stebėjo ir jį filmavo.
„Labai šlykšti ir skaudi situacija. Bet labiausiai nesuprantu tų bachuriukų, kurie stovėjo šalia, filmavo ir nieko nedarė. Visi iki vieno – paskutiniai moliai ir grybai.
Kai tavo akivaizdoje mušama mergina, tu, kaip vyras, turi išsiskirti iš visų filmuojančių ir stabdyti situaciją.
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Bet neatsirado nė vieno. Avių banda. Labai prašau jaunimo – nebūkite avys tokiose situacijose.
Stovėti šalia ir filmuoti kito žmogaus pažeminimą nėra nesikišimas. Tai bailumas ir visiškas vertybių neturėjimas“, – savo vertinimą pateikė jis.
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Primename, kad, kaip pranešė agentūra Elta, išplitusiame vaizdo įraše matyti, kaip ant suoliuko sėdinčiai ir galvą nuleidusiai mergaitei kita paauglė, užlipusi ant suoliuko, kelis kartus trenkia telefonu į galvą.
Vėliau telefoną iš jos perima kita mergina, kuri taip pat smogia nukentėjusiajai ir spardo ją. Aplink stovintys jaunuoliai incidentą stebi, girdėti jų juokas, tačiau nė vienas nesikiša ir nesustabdo smurto.
Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato vyriausioji specialistė Justė Vasiliauskienė patvirtino, kad pranešimas apie minėtą įvykį buvo gautas.
Ikiteisminis tyrimas pradėtas dėl viešosios tvarkos pažeidimo. Tačiau jei tiesa yra tai, kad smurtavusi nepilnametė yra vos 12 metų, tai baudžiamosios atsakomybės ji išvengs, nes pagal Lietuvos įstatymus nepilnamečiai dėl tam tikrų nusikaltimų teisiami gali būti tik nuo 14 metų.
Dominykas DirkstyskovotojasMarijampolė
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