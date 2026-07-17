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Dainininkė Vasha įsigijo itin prabangų pirkinį

2026 m. liepos 17 d. 18:40
Lrytas.lt
Neseniai atlikėja Gabrielė Navickė-Vasha prabilo apie išsipildžiusią svajonę – moteris pagaliau įsigijo naują išsvajotą automobilį.
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Apie tai ji prakalbo savo „Instagram“ paskyroje.
G. Navickė-Vasha pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame matyti, kaip ji atsiima prabangaus „Audi Q5“ automobilio raktelius ir sėda už vairo.
Vilkėdama trumpą baltą suknelę atlikėja sėdo į išsvajotą „Audi“ ir išvažiavo džiaugtis nauju pirkiniu.

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Tiesa, ji įamžino ir ypatingą momentą, kuomet buvo atidengtas juoda skraiste uždengtas ir raudonu kaspinu papuoštas automobilis.
„Kai svajonės tampa realybe! I did it (liet. aš tai padariau!). OMG! Mano mašina!“, – rašė žinoma moteris.
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