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Deividas ir Agnė Basčiai laukiasi trečiosios atžalos (2)

2026 m. liepos 17 d. 10:06
Lrytas.lt
Projekte „Kelias į žvaigždes“ išgarsėjęs dainininkas Deividas Bastys gyvena džiugiomis nuotaikomis.
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Kartu su žmona Agne jis laukia į pasaulį atkeliaujant trečiosios atžalos.
Džiugią žinią pora pranešė socialiniuose tinkluose.
Prie jūros jie įsiamžino su kitais vaikais, o kadruose buvo aiškiai matyti nėščiosios pilvukas.

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„Taip!!! Mes būsim 5-iese! Laimingi iki dangaus“, – džiaugdamasi pranešė Agnė.
Ši žinia palietė poros sekėjus ir žinomus bičiulius. Komentarų skiltyje pasirodė šilti sveikinimai.
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