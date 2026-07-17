Kartu su žmona Agne jis laukia į pasaulį atkeliaujant trečiosios atžalos.
Džiugią žinią pora pranešė socialiniuose tinkluose.
Prie jūros jie įsiamžino su kitais vaikais, o kadruose buvo aiškiai matyti nėščiosios pilvukas.
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„Taip!!! Mes būsim 5-iese! Laimingi iki dangaus“, – džiaugdamasi pranešė Agnė.
Ši žinia palietė poros sekėjus ir žinomus bičiulius. Komentarų skiltyje pasirodė šilti sveikinimai.
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