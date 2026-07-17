Dominika Banevič nustebino nauju įvaizdžiu: akį traukė elegantiška suknelė

Baltą suknelę Dominika vilkėjo ypatinga proga – kartu su kitais Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono mokyklų su lenkų dėstoma kalba abiturientais ji paminėjo mokslo metų pabaigą.
Katedros aikštėje net 208 abiturientų poros džiugino vilniečius įspūdingu polonezu.
Susirinkusius išsipusčiusius abiturientus pasveikino ir Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas.
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Išskirtinės popietės metu akį traukė Dominikos apranga, mat šį kartą ji vilkėjo dailią ilgą baltą suknelę, nors įprastai ją galima pamatyti su laisvalaikio apranga.
Išleistuvių suknelę D. Banevič kūrė mados namai „Different WE“, kurie neslėpė susižavėjo Dominikos asmenybe.
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B-Girl Nicka – breiko žvaigždė, kurią žino visas pasaulis.
Labai džiaugiamės Nickos pasiekimais ir tuo, kad savo išleistuvių suknelei pasiūti pasirinko mus.
Nicka, linkime, kad tai būtų tik dar viena graži pradžia prieš daugybę naujų pergalių!“, – savo „Facebook“ paskyroje rašė suknelės kūrėjai.