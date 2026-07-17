ŽmonėsVeidai ir vardai

Iškilmingoje vakarienėje – neeilinis Dianos Nausėdienės įvaizdis (4)

2026 m. liepos 17 d. 16:39
Lrytas.lt
Trečiadienį ir ketvirtadienį Lietuvoje lankėsi Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius. Pirmąją vizito dieną svečio garbei buvo surengta vakarienė, į kurią rinkosi garbingi svečiai.
Daugiau nuotraukų (9)
Vakaro metu nepastebėtas neliko pirmosios šalies ponios Dianos Nausėdienės įvaizdis.
Šiai progai ji rinkosi pilkos spalvos suknelę iki žemės, prie kurios priderino tokios pat spalvos perregimą skraistę.
Visą įvaizdį papildė į kuodą susukti plaukai bei kelios žaismingos sruogos.

A. Armonaitė – apie tai, ką veikia dabar, valdžios skandalus ir ar grįš į politiką

Į Lietuvą E. Rinkevičius atvyko G. Nausėdos kvietimu. Kartu jie sprendė svarbius politinius klausimus, tarp kurių buvo tokios temos kaip šalių tarpusavio santykiai, saugumas, parama Ukrainai.
Taip pat buvo surengta bendra spaudos konferencija.
Susiję straipsniai
Dominika Banevič nustebino nauju įvaizdžiu: akį traukė elegantiška suknelė

Dominika Banevič nustebino nauju įvaizdžiu: akį traukė elegantiška suknelė (1)

Oksana Pikul sėdosi prie prabangaus automobilio vairo: akį traukė svarbi detalė

Oksana Pikul sėdosi prie prabangaus automobilio vairo: akį traukė svarbi detalė (1)

Šventinėje vakarienėje suspindo retai matoma Mindaugo Sinkevičiaus žmona Aistė

Šventinėje vakarienėje suspindo retai matoma Mindaugo Sinkevičiaus žmona Aistė (1)

Diana NausėdienėGitanas NausėdaLatvijos prezidentas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.