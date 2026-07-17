Vakaro metu nepastebėtas neliko pirmosios šalies ponios Dianos Nausėdienės įvaizdis.
Šiai progai ji rinkosi pilkos spalvos suknelę iki žemės, prie kurios priderino tokios pat spalvos perregimą skraistę.
Visą įvaizdį papildė į kuodą susukti plaukai bei kelios žaismingos sruogos.
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Į Lietuvą E. Rinkevičius atvyko G. Nausėdos kvietimu. Kartu jie sprendė svarbius politinius klausimus, tarp kurių buvo tokios temos kaip šalių tarpusavio santykiai, saugumas, parama Ukrainai.
Taip pat buvo surengta bendra spaudos konferencija.
Diana NausėdienėGitanas NausėdaLatvijos prezidentas
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