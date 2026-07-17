Moteris savo „Facebook“ paskyroje pasidalijo įrašu, kuriame be jokių užuolankų pasisakė apie šalį sukrėtusį atvejį.
„Nemanau, kad normalioje visuomenėje turėtų veikti Linčo teismas. Kita vertus, suprantu, kodėl kartais, nesusitaikydami su neveiksnia sistema ir neteisybe, žmonės kartais jį įvykdo.
Bet ne Linčo teismą noriu paskatinti. Tiesiog nesuprantu, kodėl šiais laikais nusikaltėlių ir agresorių tapatybė slepiama labiausiai.
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Pavyzdžiui, ta skausmingai žiauri Marijampolės istorija: kodėl raginama neatskleisti užpuolikų tapatybių?
Žmogaus teisės, saugumas, blablabla. Bet ar tik ne daužydamas pažeidžiamam, apsiginti negalinčiam žmogui telefonu per galvą stipriai apkarpai savo teises? Ar nėra taip, kad tiems, kurie sužeidė, išniekino, pažemino ir saugumo jausmą atėmė ko gero visam gyvenimui, buvimas visuomeneje ir turėtų jaustis nepatogiai?
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Nemanau, kad ta visuomenė turėtų fiziškai skriausti tuos žmones. Bet niekinti? Smerkti? Šlykštėtis? Tikrai taip. Ir labai gerai, jei nusikaltėliai tai žino ir jaučia. Ir reikalinga, kad kelias iki reabilitacijos, jei ji įvyks, būtų sunkus, skausmingas, gėdingas ir daug pareikalavęs. Nes jei tėvai išsuks, visuomenė pateisins, sistema nuslėps, tai netrukus pasikartos. Vis stipriau. Su daugiau pasekmių.
Paaugliai pridaro daug nesąmonių. Ir tos nesąmonės gali pažeisti daug taisyklių. Ir vis tiek į tai galima žiūrėti nuolaidžiai. Bet ne tada, kai tai yra agresija, ir kai kenčia kitų saugumas. Ten užuojautos ir supratimo nereikia. Ten reikia pašerti pasekmėmis kaip reikiant.
Todėl jokios užuojautos ir BMW princesei, mirtinai priplojusiai draugus, nejaučiu. Nes tai nebuvo tiesiog nelaimė. Tai buvo intensyviai demonstruojama agresija vairuojant. Ne pirmąkart. Ne antrąkart. Tiesiog kiekvienam jūsų pasisekė po jos ratais nepapulti iki tos dienos“, – rašė F. M. Leščiauskaitė.
Primename, kad, kaip pranešė agentūra Elta, išplitusiame vaizdo įraše matyti, kaip ant suoliuko sėdinčiai ir galvą nuleidusiai mergaitei kita paauglė, užlipusi ant suoliuko, kelis kartus trenkia telefonu į galvą.
Vėliau telefoną iš jos perima kita mergina, kuri taip pat smogia nukentėjusiajai ir spardo ją. Aplink stovintys jaunuoliai incidentą stebi, girdėti jų juokas, tačiau nė vienas nesikiša ir nesustabdo smurto.
Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato vyriausioji specialistė Justė Vasiliauskienė patvirtino, kad pranešimas apie minėtą įvykį buvo gautas.
Ikiteisminis tyrimas pradėtas dėl viešosios tvarkos pažeidimo. Tačiau jei tiesa yra tai, kad smurtavusi nepilnametė yra vos 12 metų, tai baudžiamosios atsakomybės ji išvengs, nes pagal Lietuvos įstatymus nepilnamečiai dėl tam tikrų nusikaltimų teisiami gali būti tik nuo 14 metų.
SmurtaspaaugliaiMarijampolė
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