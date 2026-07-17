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Oksana Pikul sėdosi prie prabangaus automobilio vairo: akį traukė svarbi detalė (1)

2026 m. liepos 17 d. 14:46
Lrytas.lt
Liepos viduryje į Palangą tradiciškai sugužėjo automobilių sporto aistruoliai. Pajūryje kaip ir kasmet vyksta „Aurum 1006 km“ lenktynės.
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Šį kartą jų nepraleido ir garsioji dainininkė, verslininkė, grožio specialistė Oksana Pikul.
Penktadienį ji ne tik stebėjo riaumojančius bolidus, bet prie vieno iš jų vairo sėdo pati.
„Šiandien nusprendžiau, kad man reikia raudonų lūpų. Žinote, kodėl? Nes aš lenktynėse. Su raudonu „Ferrari“, – socialiniuose tinkluose dalijosi žinoma moteris.

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Prie ryškiai raudono automobilio Oksana pozavo pasipuošusi juodais marškinėliais ir šortais.
Akcentu tapo jos paminėtos raudonos lūpos, kurios itin derėjo prie prabangaus automobilio.
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