Paauglių smurto atvejis Marijampolėje sukrėtė mokytoją Veroniką: „Tėvai, jūs dar turite laiko“

Moteris savo „Facebook“ paskyroje pasidalijo įrašu, kuriame atvirai išdėstė mintis.
„Pasisakysiu kaip mama ir mokytoja.
Marijampolėje įvykęs incidentas sukrėtė. Labiausiai gaila nukentėjusios mergaitės. Nė vienas vaikas neturėtų patirti tokio pažeminimo, patyčių ar smurto.
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Tačiau ši istorija kelia ir kitą labai svarbų klausimą – kur buvo suaugusieji? Vaikai mokosi iš tėvų. Pagarbos, empatijos ir atsakomybės niekas neįdiegia per vieną dieną. Tai prasideda šeimoje.
Esu įsitikinusi, kad už nepilnamečių padarytus itin žiaurius poelgius atsakomybę turi jausti ne tik jie, bet ir jų tėvai. Jei vaikas nejaučia ribų ir pasekmių namuose, anksčiau ar vėliau su jomis susiduria visuomenėje.
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Tokie atvejai negali būti nurašomi kaip „vaikų išdaigos“. Kai pažeminamas, sužalojamas ar traumuojamas kitas žmogus, turi būti aiškios pasekmės. Tik taip galime apsaugoti kitus vaikus ir parodyti, kad smurtui bei patyčioms mūsų visuomenėje nėra vietos.
Tėvai, jūs dar turite laiko. Skirkite savo vaikams dėmesio šiandien, o ne rytoj. Ne „vėliau“, ne „paskui“, ne „dabar negaliu“. Vaikams jūsų reikia dabar. Padėkite telefonus į šalį ir būkite su jais.
P. S. Iš savo, kaip mokytojos, patirties galiu pasakyti, kad vaikai, kurių tėvai, nors ir daug dirba, skiria jiems kokybiško laiko, domisi jų gyvenimu ir ugdo vertybes, kur kas rečiau linkę tyčiotis iš kitų. Auklėjimas prasideda namuose“, – rašė Veronika.
Primename, kad, kaip pranešė agentūra Elta, išplitusiame vaizdo įraše matyti, kaip ant suoliuko sėdinčiai ir galvą nuleidusiai mergaitei kita paauglė, užlipusi ant suoliuko, kelis kartus trenkia telefonu į galvą.
Vėliau telefoną iš jos perima kita mergina, kuri taip pat smogia nukentėjusiajai ir spardo ją. Aplink stovintys jaunuoliai incidentą stebi, girdėti jų juokas, tačiau nė vienas nesikiša ir nesustabdo smurto.
Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato vyriausioji specialistė Justė Vasiliauskienė patvirtino, kad pranešimas apie minėtą įvykį buvo gautas.
Ikiteisminis tyrimas pradėtas dėl viešosios tvarkos pažeidimo. Tačiau jei tiesa yra tai, kad smurtavusi nepilnametė yra vos 12 metų, tai baudžiamosios atsakomybės ji išvengs, nes pagal Lietuvos įstatymus nepilnamečiai dėl tam tikrų nusikaltimų teisiami gali būti tik nuo 14 metų.