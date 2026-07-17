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Po kalbų apie I. Andriulaitytės koketavimą Seimo salėje – aplinkos ministerijos reakcija

2026 m. liepos 17 d. 11:53
Lrytas.lt
Ketvirtadienį socialiniuose tinkluose netruko išplisti vaizdo įrašas iš Seimo, kuriame pagrindiniu dėmesio objektu tapo naujoji Aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė.
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„Facebook“ platformoje buvo pasidalinta ištrauka iš LRT žinių reportažo. Jame matyti Vyriausybės posėdžio akimirka, kai ministrė bendrauja su Seimo nariu ir Susisiekimo ministru Juru Taminsku.
Žiūrovų dėmesį patraukė ne tik pats pokalbis, bet ir I. Andriulaitytės kūno kalba bei veido išraiškos.
Nors įraše nėra girdėti, apie ką kalbėjosi politikai, internautai netruko pastebėti ministrės kūno kalbą, kurią palygino su socialinių tinklų filtru.

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Naujienų portalas Lrytas kreipėsi į ministrės komandą, klausdami apie kaip I. Andriulaitytė vertina tokias reakcijas ir apie ką buvo tokią reakciją sukėlęs pokalbis.
„Su ministru J. Taminsku aplinkos ministrė prieš kurį laiką buvo kolegos, palaiko draugišką bendravimą, todėl besibaigiant posėdžiui Seime priėmė jo palinkėjimus ir tai buvo natūrali žmogiška reakcija.
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Apie ką tiksliai diskutavo, ministrė nebepamena“, – rašoma ministerijos pateiktame komentare.
Ieva AndriulaitytėJuras Taminskasaplinkos ministras
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