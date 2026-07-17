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Šventinėje vakarienėje suspindo retai matoma Mindaugo Sinkevičiaus žmona Aistė

2026 m. liepos 17 d. 15:32
Lrytas.lt
Prezidento Gitano Nausėdos kvietimu liepos 15–16 dienomis Lietuvoje lankėsi Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius. Pirmąjį vizito vakarą buvo numatyta šventinė vakarienė, skirta šalies svečiui pagerbti.
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Čia atvyko naujasis šalies premjeras Mindaugas Sinkevičius. O šalia jo spindėjo retai viešumoje matoma žmona Aistė Sinkevičienė.
Keliomis akimirkomis Mindaugas pasidalijo feisbuke ir pasidžiaugė gražia švente.
„Keletas akimirkų iš vakar Prezidentūroje vykusio vakaro, surengto Latvijos Respublikos prezidento Edgaro Rinkevičiaus garbei.
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Šis Latvijos prezidento vizitas sutampa su dviem ypatingomis mūsų šalių sukaktimis – diplomatinių santykių atkūrimo 35-mečiu ir 105-osiomis metinėmis nuo tada, kai Latvija oficialiai pripažino Lietuvos valstybę“, – brūkštelėjo jis.
Mindaugas SinkevičiusPrezidentūra

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