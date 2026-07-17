Šventinėje vakarienėje suspindo retai matoma Mindaugo Sinkevičiaus žmona Aistė

Čia atvyko naujasis šalies premjeras Mindaugas Sinkevičius. O šalia jo spindėjo retai viešumoje matoma žmona Aistė Sinkevičienė.
Keliomis akimirkomis Mindaugas pasidalijo feisbuke ir pasidžiaugė gražia švente.
„Keletas akimirkų iš vakar Prezidentūroje vykusio vakaro, surengto Latvijos Respublikos prezidento Edgaro Rinkevičiaus garbei.
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Šis Latvijos prezidento vizitas sutampa su dviem ypatingomis mūsų šalių sukaktimis – diplomatinių santykių atkūrimo 35-mečiu ir 105-osiomis metinėmis nuo tada, kai Latvija oficialiai pripažino Lietuvos valstybę“, – brūkštelėjo jis.