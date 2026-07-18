„Šokoladas sielai“ įkūrėja prisipažino, ką daro net per atostogas: sekėjai to nesitikėjo

„6 faktai apie mane. Lažinuosi, bent vienas tave nustebins“, – prie pirmosios karuselės nuotraukos rašė ji.
Įraše R. Banionytė atskleidė, kad saldumynus lengvai iškeistų į sūrį, per atostogas beveik visada skalbia drabužius, į keliones visuomet prisikrauna daugiau daiktų, nei reikia, geriausiai jaučiasi gamtoje, vis dar mokosi ilsėtis be kaltės jausmo, o vykdama į Pietų Prancūziją kartu pasiima ir blenderį.
„Saldumynų dėl manęs galėtų ir nebūti, bet sūrį galiu valgyti tris kartus per dieną.
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Per atostogas beveik visada skalbiu. Dievinu saulėje išdžiovintų drabužių baltumą ir kvapą.
Visada prisikraunu per daug daiktų. Man patinka kiekvieną dieną turėti vis kitą derinį.
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Kad ir kaip atrodytų, nesu miesto žmogus. Geriausiai jaučiuosi gamtoje.
Net per atostogas man sunku nieko neveikti. Mokausi ilsėtis be kaltės jausmo.
Į Pietų Prancūziją visada vežuosi blenderį. Su juo verdu sriubas ir gaminu naminius ledus“, – rašė ji.
Įrašo pabaigoje R. Banionytė paklausė sekėjų, kuris faktas juos nustebino labiausiai. Netrukus komentarų skiltyje pasipylė atsakymai.
„Skalbimas nustebino. Ir aš mėgstu prisikrauti per daug daiktų, nes namuose tikrai nežinau, kokia bus nuotaika kelionėje ir ką norėsiu rengtis“, – rašė viena sekėja.
„Antro fakto tikrai nesitikėjau“, – stebėjosi kita.
„Skalbimas nustebino labiausiai“, – pritarė dar viena.
Kitiems netikėčiausias pasirodė į Pietų Prancūziją vežamas blenderis, o kai kurie prisipažino ir patys per atostogas nevengiantys skalbti ar net gaminti maisto.