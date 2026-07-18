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Atlikėjas Radžis skyrė šiltą sveikinimą mylimai moteriai

2026 m. liepos 18 d. 11:16
Lrytas.lt
Liepos 18-oji dainininkui Radžiui Aleksandrovičiui (35 m.) – ypatinga. Šią dieną jo mylima globėja Vida Minevičienė, kurią jis vadina mama, švenčia gimimo dieną.
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Ta proga atlikėjas savo „Facebook“ paskyroje pasidalijo šiltu sveikinimu.
„Šiandien mums nepaprasta vasaros diena! Šiandien mums nuostabi šventė! Tavo šventė, tavo diena, mama!
Žydėk, kaip visos gėlės žydi, ir būk jauna, jauna.

A. Armonaitė – apie tai, ką veikia dabar, valdžios skandalus ir ar grįš į politiką

Atleisk, kad laimės tau nepalinkėjau – gėlė laiminga būna visada.
Tegul visuomet tau šypsosi saulė, tegul visuomet neleidžia liūdėti.
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Gimtadienio proga dovanoju laimės saują ir visa tai, ko mamai galima palinkėti!
Linkime tau didžiulės, begalinės sveikatos! Mylime tave, mama! Su gimtadieniu! Jorinta, Saulius ir Radži“, – rašė dainininkas.
Po įrašu pasipylė gerbėjų sveikinimai, kurie Vidai linkėjo laimės, sveikatos ir džiaugsmingų akimirkų.
Radžis AleksandrovičiusGimtadienisglobėja
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