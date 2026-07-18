Fotografas Andrius Vengalis vedė savo išrinktąją

Apie įvykusias vestuves A. Vengalis pranešė savo „Instagram“ paskyroje.
„Vengaliai“, – trumpai rašė jis.
Fotografas taip pat paviešino dar nematytus šventės kadrus, kuriame jiedu pozuoja su vestuviniais žiedais.
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Akį traukė ir daili nuotakos suknelė, prie kurios ji priderino baltų gėlių puokštę.
Primename, kad pora susižadėjo Turkijoje. Tada A. Vengalis paviešino emocingą vaizdo įrašą, kuriame užfiksuotas jautrus sužadėtuvių momentas.
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