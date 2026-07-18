Šeštadienį čia vyksta „Aurum 1006 km powered by Hankook“ lenktynės, į kurias atvyko būrys svečių.
Renginio metu netrūko greičio, azarto ir įspūdingų automobilių, o žiūrovų laukė gausybė papildomų renginių bei pramogų visai šeimai.
Įspūdingą renginį stebėjo ne tik sportininkai bei automobilių entuziastai, bet ir žinomi šalies žmonės.
A. Armonaitė – apie tai, ką veikia dabar, valdžios skandalus ir ar grįš į politiką
Tarp jų – Žilvinas Grigaitis, susisiekimo ministras Juras Taminskas, lenktynininkas Karolis Raišys.
Renginio nepraleido ir laidų vedėja, nuomonės formuotoja Gerda Žemaitė, kuriai kompaniją palaikė sūnus ir naujas mylimasis.
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