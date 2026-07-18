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Lenktynės Palangoje pritraukė būrį svečių: tarp jų – Gerda Žemaitė su nauju mylimuoju (1)

2026 m. liepos 18 d. 13:24
Lrytas.lt
Kaip ir kiekvieną vasarą, greitkelis Klaipėda–Palanga–Kretinga kelioms dienoms virto viena žinomiausių automobilių sporto trasų Baltijos šalyse.
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Šeštadienį čia vyksta „Aurum 1006 km powered by Hankook“ lenktynės, į kurias atvyko būrys svečių.
Renginio metu netrūko greičio, azarto ir įspūdingų automobilių, o žiūrovų laukė gausybė papildomų renginių bei pramogų visai šeimai.
Įspūdingą renginį stebėjo ne tik sportininkai bei automobilių entuziastai, bet ir žinomi šalies žmonės.

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Tarp jų – Žilvinas Grigaitis, susisiekimo ministras Juras Taminskas, lenktynininkas Karolis Raišys.
Renginio nepraleido ir laidų vedėja, nuomonės formuotoja Gerda Žemaitė, kuriai kompaniją palaikė sūnus ir naujas mylimasis.
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