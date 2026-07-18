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Lenktynėse Palangoje – iškirtiniai Žilvino Grigaičio deriniai: akį traukė batai

2026 m. liepos 18 d. 15:05
Lrytas.lt
Šeštadienį Palangoje startavo jau 27-osios „Aurum 1006 km powered by Hankook“ lenktynės, į kurias suplūdo būrys svečių. Įspūdingą renginį stebėjo ne tik sportininkai bei automobilių entuziastai, bet ir žinomi šalies žmonės.
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Tiesa, nors renginys vyksta pačiame vasaros viduryje, oras šią dieną nelepina.
Į renginį besiruošiantys svečiai turėjo gerai apgalvoti savo aprangą, o tie, kurie to nepadarė, buvo priversti slėptis nuo lietaus.
Regis, į lenktynes atvykęs Žilvinas Grigaitis puikiai pasiruošė permainingam orui ir pasiruošė net kelis derinius.

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Renginiui prasidėjus, Ž. Grigaitis pozavo fotografams avėdamas itin stilingus „Calvin Klein“ botus, pritaikytus lietingam orui.
Kiek vėliau žinomas vyras persirengė – jis avėjo blizgius batus, vilkėjo baltas kelnes ir raudonos marškinėlius, prie kurių priderino išskirtinį kardiganą.
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Renginio metu netrūko greičio, azarto ir įspūdingų automobilių, o žiūrovų laukė gausybė papildomų renginių bei pramogų visai šeimai.
Stebėti lenktynes atvyko ir susisiekimo ministras Juras Taminskas, lenktynininkas Karolis Raišys, lakūnas Jurgis Kairys.
Renginio nepraleido ir laidų vedėja, nuomonės formuotoja Gerda Žemaitė, kuriai kompaniją palaikė sūnus ir naujas mylimasis.
Žilvinas GrigaitisaprangaPalanga
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