Lenktynėse Palangoje – iškirtiniai Žilvino Grigaičio deriniai: akį traukė batai

Tiesa, nors renginys vyksta pačiame vasaros viduryje, oras šią dieną nelepina.
Į renginį besiruošiantys svečiai turėjo gerai apgalvoti savo aprangą, o tie, kurie to nepadarė, buvo priversti slėptis nuo lietaus.
Regis, į lenktynes atvykęs Žilvinas Grigaitis puikiai pasiruošė permainingam orui ir pasiruošė net kelis derinius.
A. Armonaitė – apie tai, ką veikia dabar, valdžios skandalus ir ar grįš į politiką
Renginiui prasidėjus, Ž. Grigaitis pozavo fotografams avėdamas itin stilingus „Calvin Klein“ botus, pritaikytus lietingam orui.
Kiek vėliau žinomas vyras persirengė – jis avėjo blizgius batus, vilkėjo baltas kelnes ir raudonos marškinėlius, prie kurių priderino išskirtinį kardiganą.
Susiję straipsniai
Renginio metu netrūko greičio, azarto ir įspūdingų automobilių, o žiūrovų laukė gausybė papildomų renginių bei pramogų visai šeimai.
Stebėti lenktynes atvyko ir susisiekimo ministras Juras Taminskas, lenktynininkas Karolis Raišys, lakūnas Jurgis Kairys.
Renginio nepraleido ir laidų vedėja, nuomonės formuotoja Gerda Žemaitė, kuriai kompaniją palaikė sūnus ir naujas mylimasis.
Žilvinas GrigaitisaprangaPalanga
Rodyti daugiau žymių