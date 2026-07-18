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Neseniai vedęs ledo ritulio legenda D. Kasparaitis išvyko pirmų atostogų su savo ir žmonos vaikais: „Sukurti ryšį užtruks“

2026 m. liepos 18 d. 12:44
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„Jūra, saulė ir mes“, – trys, ledo ritulininko Dariaus Kasparaičio žmonos Daivos Kasparaitienės ištarti žodžiai, puikiai apibūdinantys tai, kuo jie gyveno pastarąją savaitę.
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Darius KasparaitisžmonaIspanija
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