Į renginį žinoma moteris atvyko su mama Laima ir sūnumi Dominyku.
Renginio metu Oksanos mama portalui 15min.lt paatviravo, ką galvoja apie dukros mylimąjį, kovotoją Dominyką Dirkstį (24 m.).
Moteris tikino, kad jau spėjo su juo susipažinti ir nedaugžodžiaudama išsakė savo nuomonę.
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„Susipažinau. Viskas normaliai, aš esu tolerantiška“, – sakė moteris.
Primename, kad į lenktynes Palangoje atvyko ir kiti žinomi žmonės.
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Tarp jų – Žilvinas Grigaitis, susisiekimo ministras Juras Taminskas, lenktynininkas Karolis Raišys, lakūnas Jurgis Kairys.
Renginio nepraleido ir laidų vedėja, nuomonės formuotoja Gerda Žemaitė, kuriai kompaniją palaikė sūnus ir naujas mylimasis.
Renginio metu netrūko greičio, azarto ir įspūdingų automobilių, o žiūrovų laukė gausybė papildomų renginių bei pramogų visai šeimai.
Oksana Pikul-JasaitienėMamamylimasis
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