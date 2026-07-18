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O. Pikul mama atskleidė, ką iš tiesų mano apie jos mylimąjį D. Dirkstį (1)

2026 m. liepos 18 d. 20:24
Lrytas.lt
Šeštadienį Palangoje startavo jau 27-osios „Aurum 1006 km powered by Hankook“ lenktynės, į kurias suplūdo būrys svečių. Įspūdingą renginį stebėjo ir žinomi šalies žmonės, tarp kurių pasirodė verslininkė, vizažistė Oksana Pikul (42 m.).
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Į renginį žinoma moteris atvyko su mama Laima ir sūnumi Dominyku.
Renginio metu Oksanos mama portalui 15min.lt paatviravo, ką galvoja apie dukros mylimąjį, kovotoją Dominyką Dirkstį (24 m.).
Moteris tikino, kad jau spėjo su juo susipažinti ir nedaugžodžiaudama išsakė savo nuomonę.

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„Susipažinau. Viskas normaliai, aš esu tolerantiška“, – sakė moteris.
Primename, kad į lenktynes Palangoje atvyko ir kiti žinomi žmonės.
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Tarp jų – Žilvinas Grigaitis, susisiekimo ministras Juras Taminskas, lenktynininkas Karolis Raišys, lakūnas Jurgis Kairys.
Renginio nepraleido ir laidų vedėja, nuomonės formuotoja Gerda Žemaitė, kuriai kompaniją palaikė sūnus ir naujas mylimasis.
Renginio metu netrūko greičio, azarto ir įspūdingų automobilių, o žiūrovų laukė gausybė papildomų renginių bei pramogų visai šeimai.
Oksana Pikul-JasaitienėMamamylimasis
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