Apie tai R. Lukoševičiūtė-Daudienė prakalbo savo „Facebook“ paskyroje.
Visa laimė, kaip teigė Rūta, situacija išsisprendė laimingai.
„Nepaprastai didžiuojuosi savo vyru, išgelbėjusiu šiandien skęstančio žmogaus gyvybę.
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Ir tuo pačiu, taip apmaudu, kad yra neatsakingų žmonių, kurie maudosi: šiek tiek apsvaigę, apsirengę ir net avėdamai batais (!), rizikuodami ne tik savo, bet ir juos gelbėjančių žmonių gyvybe...
Mano vyras man sako: „Taip sunku jį buvo gelbėti: atrodo, jau apglėbiau, plaukiam abu į krantą ir tuo pačiu, regis, skęstam kartu...“
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Kol gelbėjo, skęstantysis vis praradinėjo sąmonę, bet, ačiū Dievui, greitosios pagalbos medikams, atskubėjusiems net iš Ukmergės ir mano vyrui – tikram Angelui sargui, kuris, nepaisydamas nieko, išgelbėjo žmogui gyvybę. Ačiū Meile, kad turi didelę širdį ir mus, savo šeimą.
Būkime atsakingais kiekviename savo gyvenimo žingsnyje!“, – rašė R. Lukoševičiūtė-Daudienė.
Rūta LukoševičiūtėNelaimėVyras
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