Živilės Pinskuvienės gyvenime – ypatinga diena

Ta proga politikė savo „Facebook“ paskyroje pasidalijo įrašu, skirtu mylimam vyrui.
Taip pat Ž. Pinskuvienė pasidalijo keliomis akimirkomis iš jųdviejų gyvenimo.
„Liepos 18-oji – mūsų diena.
A. Armonaitė – apie tai, ką veikia dabar, valdžios skandalus ir ar grįš į politiką
Prieš 28 metus ištarėme vienas kitam „taip“. Ir džiaugsme, ir varge. Tada dar tik pradėjome savo bendrą kelią, o šiandien žiūriu į jį su dideliu dėkingumu širdyje.
Per tuos metus tilpo tiek daug gražių akimirkų – vaikų juokas, namų šiluma, ilgi pokalbiai, rytai su kavos puodeliu ir tas paprastas, bet labai brangus jausmas, kad šalia yra TAVO žmogus.
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Užaugo vaikai. Sukūrėme namus. Prisirinkome prisiminimų, kurių niekas neatims. Ir vis dar gera eiti tuo pačiu keliu – ranka rankon, širdis prie širdies.
Sutikti savo žmogų yra dovana. O po tiek metų vis dar jausti, kad tai – TAVO žmogus, yra nepaprastai brangu.
Su mūsų metinėmis, mano Jonuk“, – rašė Ž. Pinskuvienė.
Po įrašu porai, mininčiai gražias metines, pasipylė internautų sveikinimai.
Živilė Pinskuvienėmetinėsvestuvių metinės
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