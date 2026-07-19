„Šampanės“ įkūrėja G. Žemaitytė-Kotovienė atšventė jubiliejų: dėmesį traukė ne tik šventė, bet ir jos įvaizdis

Vos grįžę iš kelionės po Jungtines Amerikos Valstijas, Gabrielė ir jos mylimasis Antanas nėrė į šventines nuotaikas. Viena ypatingiausių gimtadienio dovanų jubiliatei tapo Antano surengta šventė Vilniuje, „Neringos“ terasoje, į kurią buvo pakviesti artimiausi draugai, šeimos nariai ir bičiuliai. Vakaro aprangos kodas „Posh“ puikiai atspindėjo pačią jubiliatę – elegantišką, charizmatišką ir nebijančią išsiskirti.
Gabrielė vilkėjo lietuvių dizainerės Rimantės Rimgailaitės kurtą džinsinę suknelę, kurią derino su ryškiais salotinės spalvos gyvatės odos rašto aukštakulniais, kurie tapo išskirtine vakaro stiliaus detale ir suteikė įvaizdžiui žaismingumo. Vos pasirodžiusi šventėje ji traukė svečių žvilgsnius ne tik drąsiu stiliumi, bet ir užkrečiančia energija bei plačia šypsena.
Visą vakarą skambėjo sveikinimai ir juokas, buvo dalijamasi prisiminimais ir linkėjimais jubiliatei. Artimieji neslepia: Gabrielė yra viena tų moterų, kurios nemoka gyventi pusiau. Ji vertina žmones, brangina draugystę, dievina keliones ir tiki, kad kiekviena diena verta būti švenčiama. Todėl ir jos jubiliejus virto ne formalia sukaktimi, o tikra gyvenimo švente. „Didžiausia dovana man – žmonės.
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Visada sakau, kad gyvenimas yra per trumpas taupyti gražias akimirkas. Reikia švęsti gyvenimą, mylėti žmones, nebijoti svajoti ir, žinoma, mėgautis geru šampanu. Mano draugai – mano didžiausias turtas, todėl šiandien jaučiuosi be galo laiminga matydama juos visus kartu“, – sako Gabrielė Žemaitytė-Kotovienė.
Lietuvos gurmanų bendruomenei ji žinoma kaip autentiškos šampano kultūros ambasadorė. Jau daugelį metų Gabrielė bendradarbiauja su mažaisiais Šampanės regiono vyndariais, organizuoja degustacijas ir siekia parodyti, kad šampanas yra ne tik šventės simbolis, bet ir kultūra, istorija bei gyvenimo būdas.
Ypatingų žodžių jubiliatei negailėjo ir mylimasis Antanas. „Pastarieji metai man buvo patys gražiausi, nes šalia yra Gabrielė. Ji įkvepia, stebina, nuolat kuria naujas idėjas ir moka gyvenimą paversti nuotykiu. Su ja niekada nebūna nuobodu. Ji turi retą dovaną suburti žmones ir kurti atmosferą, kurioje norisi būti“, – sako jis.
Nors daugeliui keturiasdešimtmetis tampa naujo etapo simboliu, pati Gabrielė į jubiliejų žvelgia kur kas paprasčiau. „Kiekviena diena yra proga švęsti. Nebūtina laukti jubiliejaus – gyvenimas pats savaime yra didžiausia šventė“, – šypsosi ji. Vakaro kulminacija tapo gimtadienio desertas, fejerverkai ir bendra svečių nuotrauka saulėlydžio fone.
Tačiau, kaip prisipažįsta pati jubiliatė, svarbiausia šio vakaro dovana buvo ne staigmenos ar dovanos, o galimybė vienoje vietoje matyti tiek daug mylimų žmonių. Naują gyvenimo etapą Gabrielė pasitinka būtent taip, kaip ir gyvena – su meile žmonėms, drąsa svajoti ir gebėjimu kiekvieną progą paversti švente.