Išplito netikėtas D. Dirksčio ir M. Katlerio susitikimo vaizdo įrašas

Jiedu buvo užfiksuoti po Monikos Kvietkutės ir Oksanos Pikul koncerto.
„Sakai, malkų nori gauti?“ – klausia Dominykas Manto.
„Seni, aš tau galiu nupiešt, kaip atrodytų kova tarp manęs, tavęs ir Sergejaus“, – atsakė Mantas ir vaizdo įraše matyti, kaip M. Katleris jam rodo improvizuotą kovą.
Tuomet įsikišo dar vienas vyras, klausdamas, ką čia treniruoja.
Netrukus jiedu juokaudami improvizuoja abiejų kovą, teigdami, kad susitiks rugsėjo 26 dieną. Ir D. Dirkstys draugiškai apkabina M. Katlerį, o viskas baigiasi bučiniu.
„Sėkmės, sąžiningai kovok, seni“, – sakė Mantas.
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