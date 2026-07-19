Paaiškėjo, kiek kainuoja įspūdinga Mindaugo Sinkevičiaus žmonos suknelė

Čia atvyko naujasis šalies premjeras Mindaugas Sinkevičius. O šalia jo spindėjo retai viešumoje matoma žmona Aistė Sinkevičienė.
Keliomis akimirkomis Mindaugas pasidalijo feisbuke ir pasidžiaugė gražia švente.
„Keletas akimirkų iš vakar Prezidentūroje vykusio vakaro, surengto Latvijos Respublikos prezidento Edgaro Rinkevičiaus garbei“, – rašė jis.
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Dabar paaiškėjo, kiek kainuoja Aistės drabužis, kuri atrodė įspūdingai – moteris vilkėjo juoda, blizgiomis detalėmis dekoruota suknele.
Ji pasipuošė prekės ženklo„Maddy Paris“ drabužiu. Šią suknelę elektroninėje parduotuvėje galima įsigyti už 196 eurus.
Šis Latvijos prezidento vizitas sutampa su dviem ypatingomis mūsų šalių sukaktimis – diplomatinių santykių atkūrimo 35-mečiu ir 105-osiomis metinėmis nuo tada, kai Latvija oficialiai pripažino Lietuvos valstybę.
Mindaugas SinkevičiussuknelėPrezidentas
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