Parodė neįtikėtiną vaizdą, kaip atrodė Ignalina per Selo koncertą: Visaginas nepraleido progos įkąsti

Net šešias dienas trukusioje šventėje netrūko koncertų, sporto varžybų, parodų, edukacijų, ekskursijų ir pramogų visai šeimai, o pagrindiniu jubiliejaus akcentu tapo didysis koncertas Laisvės aikštėje.
Į Ignalinos centrą susirinko tūkstantinė minia, o scenoje pasirodė Simona Smirnova ir Alecas Hutsonas, NØRA BLU, legendinė grupė „Lemon Joy“.
Vakarui įsibėgėjus atėjo laukiamiausias momentas – į sceną žengė Egidijus Dragūnas-Selas. Čia jis surengė įspūdingą šou: atliko savo žinomiausius hitus. Dar prieš pat koncertą Selas savo oficialioje feisbuko paskyroje pasidalijo trumpa informacija, kad į sceną lips 22 valandą. Egidijus savo šou ignaliniečiams dovanojo net dvi valandas.
Dabar plinta nuotrauka, kaip atrodė miesto Laisvės aikštė 22 val 3 min.
Matyti, kad iš viršaus darytoje nuotraukoje nėra net menkiausios vietos, kur atsistoti – tokio vaizdo nedidelis miestelis jau seniai neregėjo.
Selo koncertas pritraukė ne tik ignaliniečius, bet ir miesto svečius iš visos Lietuvos. Komentaruose visi džiaugėsi nuostabia švente, kuri prieš koncertą sukėlė ir didelį šaršalą: už Egidijaus Dragūno-Selo koncertą su visa technine įrangą Ignalina atseikėjo net 145 tūkst. eurus.
„Sel yra Sel“, „Ignalina nustebino teigiamai“, „Vau, kiek jūsų daug“, – vienbalsiai tvirtino komentatoriai, tačiau „Visaginas 360“ feisbuko paskyra, sukurta, kaip jie teigia, adėti vystyti miesta ir kurią seka 14 tūkst. žmonių, nepraleido progos įkasti.
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„Kiek kainavo Ignalinos savivaldybei koncertas?
Kiek atsiperka miestui per svečių suvažiavimą, jų apgyvendinimą ir jų paliktų pinigų? Ar išeina tai apskaičiuoti?
Duomenys: Ignalinos miesto gyventojų skaičius: ~5000 (2023 m., oficiali statistika: 4998); viso Ignalinos rajono — ~14 300 (2022 m.). Viešbučiai: tikrų viešbučių nedaug — pagal rezervacijos platformas Ignalinoje yra 3 viešbučiai + svečių namai/apartamentai (iš viso apie 11 apgyvendinimo variantų), plius sodybos ežerų apylinkėse. Penkių žvaigždučių nėra, geriausi — 3★ Žuvėdra ir naujas Lake & Library Hotel.
Dėl pinigų: suma ne 140, o 145 tūkst. € (su PVM) — tai visas techninis-organizacinis Ignalinos miesto 160-mečio šventės biudžetas (pagrindinis SEL koncertas, pirotechnika, kitos paslaugos). Rajono kultūros centras neseniai oficialiai patvirtino šią sumą po visuomenės pasipiktinimo. Ar apsimoka: Prieš: 145 tūkst. € / 5000 gyventojų = ~29 €/žmogui — gana daug vienkartiniam lokaliam renginiui, ypač turint omeny, kad rajono biudžetas nėra guminis. Viešbučių bazė mikroskopinė (≈11 objektų), todėl vienkartinio koncerto sukeltas turistų srautas fiziškai neturi kur apsistoti — didžioji dalis atvyks ir išvyks tą pačią dieną, nepalikdami pinigų vietos ekonomikai (nakvynė, maitinimas). Jubiliejinis koncertas — vienkartinis įvaizdžio efektas, nesukuriantis nuolatinės infrastruktūros ar darbo vietų. Už: Įvykis vienintelis kartą gyvenime (miesto 160-metis) — nesikartojanti išlaidų eilutė.
Gali duoti trumpalaikį PR/žinomumo efektą regionui (Ignalina juk turistinis kraštas — ežerai, slidinėjimo bazė), kuris netiesiogiai gali paveikti turistų srautą per metus. Dalis sumos — ne tik atlikėjo honoraras, bet ir organizacinė-techninė infrastruktūra (scena, garsas ir pan.), kurią iš dalies galima panaudoti pakartotinai. Išvada: kaip vienkartinė investicija į lokalinę tapatybę — pateisinama, bet kaip ekonominė investicija su išmatuojama grąža — abejotina: mažas miestas su vos keliais viešbučiais fiziškai negali kapitalizuoti vienkartinio koncertinio antplūdžio į ilgalaikį turizmo srautą. Jei dalis sumos būtų nukreipta į apgyvendinimo/infrastruktūros plėtrą, grąža būtų didesnė“, - brūkštelėjo komentare „Visaginas 360“.
Tačiau visi Ignalinos miestą apgynė.
„Na gal tai nesvarbu jau? Nes įspūdžiai kainuoja daugiau nei pinigus, ir ne mums tai spręsti“, – rašė internautai.
Egidijus Dragūnas-SelasIgnalinaKoncertas
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