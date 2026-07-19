Paviešinta netikėta Rūtos Meilutytės nuotrauka, kurioje ji – kardinaliai kitokia

Pastaruoju metu ji ne tik sportuoja, bet ir užsiima nauja veikla – Rūta pagarsėjusi ir kaip didžėja.
Vidurvasarį, liepos 16–20 dienomis, tradicinėje erdvėje Dzūkijos miškuose prie Spenglos ežero ir upės (Varėnos r.), maždaug 60 km į pietus nuo Vilniaus, vyko „Yaga Gathering 2026“ festivalis.
Tai – alternatyvios kultūros, meno, elektroninės muzikos ir bendruomeniškumo šventė.
Organizatoriai instagramo paskyroje pasidalijo keliomis akimirkomis, kuriose matyti ir už pulto stovinti R. Meilutytė, besimėgaujanti muzika.
Komentaruose pasipylė gražiausi žodžiai – Rūta atrodo nuostabiai.
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