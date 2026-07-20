Aisčiui Mickevičiui teko vykti į policiją: priežastis stebina

Pasak jo, nors pareigūnės bendravo mandagiai ir tikino, kad Lietuvoje žodžio laisvė egzistuoja, pats apklausos faktas privertė pasijusti keistai.
Savo patirtimi A. Mickevičius pasidalijo socialiniame tinkle „Facebook“. Įrašu jis sutiko pasidalyti ir su Lrytas.
„Šįryt buvau policijoje duoti parodymų apie savo kadais darytą įrašą FB sienoje, vertinantį „Laisvo žodžio“ protestą (su nuotraukomis bei memais (!) iš oficalių šaltinių ir viešos erdvės), kuriuo paskui persidalino vienas skandalingas politikas, kurio aš nei pažįstu, nei seku.
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Nors policijos pareigūnės buvo malonios ir tikino, kad žodžio laisvė Lietuvoje egzistuoja, vis tiek jaučiausi keistai apklausiamas apie savo veiklą socialiniuose tinkluose, tarsi ta veikla suponuotų kokią nusikalstamą mintį, nors tai niekada nebuvo nei neapykantos kalba, nei raginimas susidoroti, nei diskriminacija, tik nuomonė, požiūris, stebėsenos apibendrinimas, ironija, jumoras.
Iš šio vizito taip pat supratau, kad Lietuvoje galimai jau visi žulikai, banditai, vagys ir aferistai yra išgaudyti ir susodinti, jei policija įpareigota kapstytis piliečių soc. medijose. Kita vertus – banditai (tie, kurie sėdi) pas mus dažnai ir intervuojami, dalinasi gyvenimo patirtimis, aprodo savo kameras ir t. t. Gyvenimo būdo žurnalas!
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P. S.: Memas – tai greitai plintantis kultūrinės informacijos vienetas: juokinga idėja, frazė, vaizdo įrašas ar paveikslėlis. Interneto memai dažniausiai atspindi kasdienybės situacijas, šaiposi iš populiariosios kultūros ar politikos, o dalindamiesi jais žmonės greitai perkuria ir adaptuoja turinį. #užlaisvąžodį #atvažiavom“, – rašė jis.
Žinomo vyro įrašas netruko sulaukti gausybės reakcijų. Tarp komentavusiųjų – ne vienas žinomas veidas.
Dainininkė Rūta Ščiogolevaitė situaciją įvertino trumpai.
„Nejuokinga darosi“, – parašė ji.
Savo nuostabos neslėpė ir žurnalistė Goda Juocevičiūtė.
„Eik tu!“, – rašė ji.