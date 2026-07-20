Sekmadienio vakarą D. Dirkstys socialiniame tinkle „Instagram“ pasidalijo iki šiol nematytu kadru, kuriame pirmą kartą įsiamžino kartu su mylimosios mama.
Nuotraukoje kovotojas švelniai bučiuoja jai į kaktą.
„Faina Oksanos mama“, – prie kadro brūkštelėjo jis.
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Įrašas netrukus sulaukė didelio internautų dėmesio. Per kelias valandas jis surinko begalę patiktukų, o komentaruose netrūko nei pagyrų, nei šmaikščių replikų.
„Fainos mamos augina fainus vaikus“, – rašė viena sekėja.
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Kiti nepraleido progos pajuokauti.
„Čia Oksaną jis bučiuoja?“ – juokėsi viena internautė.
Atsirado ir kandžių komentarų.
„Nepaėjo su ja. Paeis su jos mama“, – rašė vienas sekėjas.
Oksana Pikul-JasaitienėDominykas DirkstysŠeima
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