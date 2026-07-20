Naujos sveikatingumo erdvės atidarymas Kaune subūrė sportininkus ir sveikatingumo entuziastus

Pastaraisiais metais Lietuvoje vis daugiau dėmesio skiriama emocinei sveikatai, ilgaamžiškumui, pirties tradicijoms, šalto vandens terapijai ir sąmoningam gyvenimo būdui. Į šias tendencijas orientuojasi ir naujoji erdvė Kaune.
Liepos 17-ąją įvyko oficialus atidarymas. Vos kelios minutės kelio nuo Kauno centro, prie vandens įsikūrusioje vietoje susirinko sportininkai, treneriai, pirties meistrai, sveikatingumo specialistai, verslo atstovai bei aktyvų gyvenimo būdą propaguojantys žmonės.
Tai nėra tradicinis sporto klubas ar SPA centras. Čia įrengtos pirtys, kontrastinių terapijų zonos, funkcinio sporto erdvės, kvėpavimo studija, organizuojamos treniruotės, edukacijos ir įvairūs renginiai.
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Pasak projekto kūrėjų, pagrindinė idėja buvo sukurti vietą, kurioje žmogus galėtų skirti dėmesio ne tik fizinei formai, bet ir poilsiui bei emocinei savijautai.
„Norėjome sukurti vietą, kurioje žmogus galėtų sugrįžti į save. Ne dar vieną sporto klubą ar pirtį, o erdvę, kurioje vienodai svarbus kūnas, emocinė būsena ir bendruomenė. Tikime, kad tikra sveikata prasideda tada, kai šie dalykai tampa ne išimtimi, o gyvenimo dalimi“, – sako įkūrėjai.
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Jų teigimu, panašios sveikatingumo erdvės ir kontrastinių terapijų kultūra jau seniai populiarios Skandinavijos šalyse, o pastaraisiais metais vis daugiau susidomėjimo sulaukia ir Lietuvoje.
„Tikime, kad Lietuva tam yra pasiruošusi. Vis daugiau žmonių supranta, jog sveikata nėra tik sporto salė ar gera mityba. Tai ir kokybiškas poilsis, kvėpavimas, atsistatymas, ryšys su gamta ir žmonėmis. Norėjome sukurti vietą, kur visa tai natūraliai susijungtų“, – teigia projekto kūrėjai.
Pasak jų, renkantis vietą svarbus buvo ir gamtos artumas – nors erdvė įsikūrusi netoli miesto centro, aplinka leidžia bent trumpam atsitraukti nuo kasdienio tempo. Atidarymo metu svečiai išbandė sporto erdves, pirtis ir kontrastines terapijas, bendravo bei dalijosi patirtimis.
Komanda tikisi, kad ateityje ši vieta taps susitikimų erdve žmonėms, besidomintiems aktyviu gyvenimo būdu, sveikatingumu ir pirties kultūra.