Pasaulio futbolo čempionato finalą gyvai stebėjusi Ugnė Siparė neslėpė emocijų: „Ašaros ritasi“

Neišdildomais įspūdžiais žinoma moteris pasidalijo savo „Instagram“ paskyroje.
Į čempionatą Ugnė vyko kartu su vyru Mariumi Sipariu. Panašu, kad pora sirgo už Argentinos rinktinę, kuri atkakliai bandė palaužti ispanus – deja, nesėkmingai.
Ugnė dalijosi vaizdo įrašais, kuriuose matyti, kaip jiedu su Mariumi vilki sirgalių marškinėlius, o ant jų veidų – nupieštos Argentinos vėliavos.
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Šalia poros stovėjo ir būrys kitų sirgalių, kurie neslėpė pakilių emocijų.
„Ašaros ritasi, koks geras čia vibe“, – rašė pora.
Vėliau U. Siparė pasidalijo vaizdais iš stadiono, kurio dydis atima žadą.
„Geriausias experience, koks tik gali būti. Neįtikėtina patirtis, nerealiai faina, nerealus jausmas <...>“, – sunkiai rinkdama žodžius kalbėjo U. Siparė.
Ugnė taip pat parodė, kaip atrodė stadionas dar prieš prasidedant finalui – į jį rinkosi minia sirgalių, vyko paskutiniai techniniai darbai.
Portalui Lrytas U. Siparė pasakojo, kad į čempionatą ji su vyru Mariumi Sipariu vyko kaip „McDonald's“ ambasadoriai. Ji pridūrė, kad bendram FIFA ir „McDonald's“ projektui buvo atrinkti nuomonės formuotojai iš viso pasaulio.
Pasaulio futbolo čempionato finalas šiemet nustebino ne tik įtempta kova aikštėje, bet ir įspūdingais šou. Pertraukos metu organizatoriai žiūrovams surengė reginį, kuriame pasirodė ryškiausios pasaulio muzikos žvaigždės – Madonna, Shakira, Justinas Bieberis ir K-pop grupė BTS.
Pertraukos metu Madonna atliko vieną garsiausių savo kūrinių „Music“. Atrodė, kad atlikėja į sceną pakilo iš po stadionu esančių tunelių, o pasirodymo metu prie jos prisijungė Brazilijos futbolo legendos Ronaldo ir Ronaldinho.
Į sceną taip pat sugrįžo Kolumbijos muzikos žvaigždė Shakira ir Nigerijos atlikėjas Burna Boy.
Ne mažiau dėmesio sulaukė ir K-pop supergrupė BTS, sugrįžusi į sceną po trejų metų pertraukos. Ji buvo susijusi su tuo, kad grupės nariai atliko privalomąją karinę tarnybą Pietų Korėjoje.
Finalo tribūnose netrūko ir pasaulinio garso įžymybių. Rungtynes stebėjo Kylie Jenner su mylimuoju Timothée Chalamet, taip pat Beyoncé ir Jay-Z.
Dar prieš rungtynių pradžią žiūrovai išvydo įspūdingą ceremoniją. Jungtinių Amerikos Valstijų himną atliko „Grammy“ laureatė Jennifer Hudson, o į susirinkusiuosius kreipėsi aktorius Tomas Cruise'as.
Scenoje pasirodė ir populiarus transliuotojas, turinio kūrėjas IShowSpeed, lydimas būgnininkų ir šokėjų.
Vėliau scenoje pasirodė Nicole Scherzinger, Robbie Williamsas ir italų atlikėja Laura Pausini, o savo hitą „Wow.“ atliko reperis ir dainininkas Post Malone.
Ugnė SiparėMarius SiparisFIFA
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